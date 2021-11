Daniele Bennati è il nuovo CT della Nazionale Italiana di ciclismo per quanto riguarda i professionisti. L’ex atleta si prepara per questo importante impegno al posto di Davide Cassani che ha concluso il proprio impegno dopo i recenti Mondiali su strada.

Il 41enne nativo di Arezzo ha affermato ai microfoni della Federazione: “Essere qui è meraviglioso, non è scontato. Devo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me. Non nascondo che diventare il CT della Nazionale elite è sempre stata una mia aspirazione. Non pensavo di arrivare così presto in questo ruolo. Tutto è nato un mese e mezzo fa, devo ancora metabolizzare il tutto”.

L’ex alfiere della Movistar ha continuato dicendo: “Sono consapevole che l’impegno è grande e che il mio ruolo è molto importante. Sappiamo benissimo che il campionato del mondo è un’appuntamento importante, ma è dal 2008 che non riusciamo a vincerlo. L’obiettivo è riportare quella maglia in Italia, forse questo è uno dei motivi che mi hanno portato in questa posizione”.

Bennati ha chiuso dicendo: “Il Ciclismo è in continua evoluzione, ma questo non mi spaventa. Ho accanto dei membri di grande esperienza. Avere questo filo conduttore con i miei colleghi è senza dubbio importante. Dovrò confrontarmi con gente che ha molta più esperienza di me. Settimana prossima inizieremo questa nuova avventura”.

Foto: Federalciclismo