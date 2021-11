Ciclismo: colpaccio della Bardiani CSF Faizanè, torna a sorpresa Sacha Modolo

Colpaccio di mercato per la Bardiani CSF Faizanè in ottica 2022. Il #GreenTeam si è infatti assicurato le prestazioni sportive di Sacha Modolo per la prossima stagione: il 34enne, che può vantare ben 47 vittorie da professionista, torna a casa dai Reverberi, dove aveva esordito tra i grandi nel 2010.

Le parole di Bruno e Roberto Reverberi: “Sacha Modolo rappresenta davvero la ciliegina sulla torta, che si aggiunge a un Roster già completo e competitivo. Abbiamo anzitutto confermato tutti i nostri migliori atleti del 2021, sia i giovani emergenti che erano richiesti da molti team come ad esempio Zana, Fiorelli, Zoccarato, che uomini di esperienza come Visconti e Battaglin. A loro abbiamo aggiunto un importante “polmone verde” di 12 giovani atleti, alcuni dei quali sono già pronti a stupire dal loro primo anno. Su questo impianto già competitivo va ad innestarsi un uomo veloce, vincente e di grande esperienza come Sacha che per caratteristiche va a completare ulteriormente il team. Con Sacha abbiamo parlato di un suo ritorno nelle ultime settimane e l’accordo si è concluso lo scorso week-end”.

Proseguono: “Con noi Sacha ha avuto un grande passato, ha vinto 24 corse in 3 anni, numeri che solo un campione può ottenere, ma con lui guardiamo con ulteriore fiducia anche al prossimo futuro. Come ha dimostrato pochi mesi fa tornando alla vittoria al Tour of Luxembourg, è ancora affamato di vittorie e capace del colpo di pedale vincente in quelle che sono e saranno le sue corse e noi non vediamo l’ora di metterlo nelle migliori condizioni per tornare ad alzare le braccia al cielo con la maglia della Bardiani CSF Faizanè”.

Il commento di Modolo: “Ritorno in un team nel quale ho tantissimi bei ricordi, del resto metà delle mie vittorie in carriera sono arrivate in questa squadra, quando Bruno Reverberi mi ha chiamato non mi ci è voluto tanto ad accettare. Ma ovviamente non sono qui per guardare al passato ma all’immediato futuro, con l’obiettivo di cominciare l’anno così come ho concluso questo, ossia stando bene fisicamente, vincendo e giocandomela nelle corse che mi competeranno. Penso inoltre di poter apportare un bel bagaglio di esperienza ai più giovani. Ho corso con velocisti di diverse generazioni, da Petacchi a Cavendish e in squadra con grandi campioni, ultimo dei quali Van Der Poel, per questo penso di poter trasmettere tanto alle nuove generazioni che hanno la fortuna di trovarsi in un team che da vere opportunità ai giovani. Non a caso uno dei più bei ricordi che ho in questa squadra, al di là delle molte vittorie, è il 4° posto alla Milano-Sanremo al mio primo anno da professionista. A livello personale, chi mi conosce sa che non guardo con troppo anticipo alle gare, ma proprio ieri hanno presentato gli arrivi in volata del Giro d’Italia 2022 e l’arrivo di Treviso sarebbe l’occasione perfetta, per vincere ancora una gara importante e farlo con la maglia della Bardiani CSF Faizanè”.