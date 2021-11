Canelo Alvarez-Caleb Plant, montepremi e quanti soldi guadagnano per il Mondiale unificato dei pesi supermedi

Canelo Alvaraz e Caleb Plant sono pronti per dare vita a uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno. Sabato 6 novembre (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica) i riflettori si accenderanno sull’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) per l’accesissimo confronto che vale il Mondiale unificato dei pesi supermedi: il messicano metterà sul piatto le sue cinture WBA, WBO, WBC; lo statunitense offrirà la sua corona IBF.

Al termine della contesa, salvo un clamoroso pareggio, avremo un Campione del Mondo unico e indiscusso per questa categoria di peso. Si preannuncia grande spettacolo tra due pugili dalla classe cristallina: Canelo parte con i favori del pronostico, ma il ribattezzato Sweet Hands ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio. I due rivali hanno già palesato rispettivo odio durante le conferenze stampa della vigilia.

Sarà una contesa importante visto il titolo mondiale in palio e perché stiamo parlando della categoria regina. Le borse sono eccezionali. Quanti soldi guadagnano i due pugili? A fare i conti sono state le testate statunitensi. Si parla di circa 40 milioni di dollari (circa 34,62 milioni di euro) per Canelo Alvarez, mentre il suo sfidante dovrebbe fermarsi intorno ai 10 milioni di dollari (circa 8,65 milioni di euro). A queste cifre si aggiungeranno gli introiti provenienti dalla pay per view.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO CANELO E PLANT? LE BORSE PER IL MONDIALE

Canelo Alvarez: circa 40 milioni di dollari statunitensi (circa 34,62 milioni di euro)

Caleb Plant: circa 10 milioni di dollari statunitensi (circa 8,65 milioni di euro).

A queste cifre si aggiungeranno gli introiti provenienti dalla pay per view su cui al momento non ci sono stime.

