Calendario Serie A basket, orari partite 21-22 novembre, canali tv, programma, streaming

Diverse sfide interessanti nella nona giornata di Serie A: nuovi giocatori, nuovi allenatori e situazioni sempre diverse si succedono sui campi del massimo campionato, per un weekend nel quale si arriva con Milano in fuga e Pesaro che vuole risalire dall’ultimo posto.

Ad aprire è la sfida tra Varese, che ha chiuso una striscia negativa di sei partite in fila, e Tortona, che per nome è una sorpresa, ma per roster non lo è. Si passa, da questo sabato di Masnago, a una ricca domenica: Venezia riceve Trieste dopo la sconfitta nel derby di EuroCup, mentre Milano torna dalla doppia trasferta russa di Eurolega contro Treviso, di ritorno dall’Ungheria (Champions League). Trento riceve una Fortitudo Bologna dai molti dilemmi, mentre a Reggio Emilia arriva Brescia con la coppia Della Valle-Mitrou-Long. Sassari, con Piero Bucchi al timone per la prima volta, riceve la visita di Napoli, una squadra carica di ricordi per il nuovo coach della Dinamo. Il big match è Virtus Bologna-Brindisi, e su questo di dubbi ve ne sono pochi; chiusura con Cremona-Pesaro e la differenza d’età di vent’anni tra Matteo Spagnolo e Carlos Delfino.

Di seguito il programma completo delle partite della nona giornata di Serie A 2021-2022, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+.

SERIE A 2021-2022: NONA GIORNATA

Openjobmetis Varese-Bertram Derthona Tortona – sabato 20/11/2021 ore 20:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste – domenica 21/11/2021 ore 17:00 Eurosport Player e Discovery+

A|X Armani Exchange Milano-Nutribullet Treviso – domenica 21/11/2021 ore 17:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Dolomiti Energia Trentino-Fortitudo Kigili Bologna – domenica 21/11/2021 ore 18:00 Eurosport Player e Discovery+

Unahotels Reggio Emilia-Germani Brescia – domenica 21/11/2021 ore 18:30 Eurosport Player e Discovery+

Banco di Sardegna Sassari-Gevi Napoli – domenica 21/11/2021 ore 19:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi – domenica 21/11/2021 ore 20:00 Eurosport Player e Discovery+

Vanoli Basket Cremona-Carpegna Prosciutto Pesaro – domenica 21/11/2021 ore 20:45 RaiSport, Eurosport Player e Discovery+

NONA GIORNATA SERIE A 2021-2022: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – RaiSport (Cremona-Pesaro), Eurosport 2 (Varese-Tortona, Milano-Treviso)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (tutte le partite) e RaiPlay (Cremona-Pesaro)

Credit: Ciamillo