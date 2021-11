Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: anche Salvatore Sirigu out per Irlanda del Nord-Italia

Continua la serie di stop forzati in casa Italia in vista della sfida con l’Irlanda del Nord valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Questa volta si tratta di Salvatore Sirigu, che in Nazionale ricopre il ruolo di portiere di riserva alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

Il trentaquattrenne estremo difensore attualmente al Genoa, dunque, dovrà rimanere in Italia. In mancanza di Sirigu, la squadra azzurra avrà a disposizione altri due uomini (ne erano stati convocati 4 in totale): si tratta di Cragno e di Meret.

Non si tratta, in buona sostanza, di un’assenza tecnicamente imprescindibile, ma è pur sempre il quarto giocatore che non potrà volare verso Belfast: per Roberto Mancini si tratta di una situazione davvero nefasta in vista dell’impegno che può decidere quanto e quale sforzo dovrà fare l’Italia per Qatar 2022.

Il match con l’Irlanda del Nord, che peraltro rievoca situazioni del passato in cui i rapporti di forza erano anche ben diversi, si giocherà domani sera alle 20:45, ed è necessaria una vittoria tenendo d’occhio l’esito di Svizzera-Bulgaria, match che si disputerà a Lucerna e dal quale dipenderanno gli obblighi degli azzurri in campo.

Foto: LaPresse