Per le nazionali è il momento di tornare in campo. Le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 reclamano il loro spazio, in questo 11 novembre 2021, a un mese dall’ultimo appuntamento relativo al periodo di ottobre.

Saranno ben 10 i match in agenda oggi: 4 con calcio d’inizio fissato alle 18 e 6 con kick off previsto alle 20:45. Diverse le nazionali di alto lignaggio in campo: su tutte la Spagna, la Germania (già qualificata) e la Croazia

Di seguito il programma dettagliato di giovedì 11 novembre 2021 rispetto alle Qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. Tutto l’elenco dei match dei Gruppi A, B, H e J e le possibilità di seguire uno dei match in lista fra tv e streaming. La partita prescelta è Grecia-Spagna: la sfida delle Furie Rosse di Luis Enrique che, di riflesso, riguarda anche il match della Svezia di Zlatan Ibrahimovic, di scena qualche ora prima a Tblisi contro la Georgia.

Calcio, orari partite di oggi Qualificazioni Mondiali: programma 11 novembre, tv, programma, streaming

18:00 Armenia-Macedonia del Nord (Gruppo J)

18:00 Azerbaigian-Lussemburgo (Gruppo A)

18:00 Georgia-Svezia (Gruppo B)

18:00 Russia-Cipro (Gruppo H)

20:45 Germania-Liechtenstein (Gruppo J)

20:45 Grecia-Spagna (Gruppo B) – la partita sarà visibile in diretta tv sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity

20:45 Irlanda-Portogallo (Gruppo A)

20:45 Malta-Croazia (Gruppo H)

20:45 Romania-Islanda (Gruppo J)

20:45 Slovacchia- Slovenia (Gruppo H)

Foto: Lapresse