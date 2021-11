Calcio, Davide Ballardini esonerato da allenatore del Genoa. Arriva Shevchenko?

Il Genoa ha esonerato Davide Ballardini dal ruolo di allenatore. Il tecnico romagnolo paga il pessimo avvio di stagione: nove punti in dodici giornate, una sola vittoria all’attivo e 15mo posto in classifica generale. Il 57enne, al suo quarto mandato sulla panchina rossoblù, si era guadagnato la riconferma per questa stagione grazie alla salvezza ottenuta nella passata annata agonistica.

Ormai sembra tutto pronto per l’inizio dell’era Shevchenko. L’ex attaccante ucraino dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana, adempiere alle pratiche burocratiche con la nuova proprietà americana del Grifone e iniziare la sua avventura a Genova. Si parla di un contratto biennale con un’opzione per il successivo a circa due milioni di euro netti a stagione. Il debutto sulla panchina sarebbe previsto per domenica 21 novembre contro la Roma, alla ripresa del campionato di Serie A.

Foto: Lapresse