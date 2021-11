Nella pausa delle Nazionali dedicata alla Nations League è stato costretto a dare forfait per infortunio. Torna in rosa per Roberto Mancini uno dei protagonisti degli Europei trionfali in quel di Wembley, Ciro Immobile, lanciato per un posto da titolare per la sfida con la Svizzera.

Le sue parole in conferenza stampa: “Sono contento di essere tornato, l’ultimo infortunio mi ha impedito di essere vicino alla squadra. Per il resto ringrazio mister Mancini per le bellissime parole. Le critiche? Quando indossi questa maglia fanno parte del gioco, vado avanti per la mia strada. Cerco di fare il massimo con la Lazio e con questa maglia”.

Prosegue, riguardo le critiche spesso arrivate nei suoi confronti: “So che i numeri che sto facendo con il mio club non sono gli stessi che ho qui e non nego che li critiche un po’ mi facciano soffrire. Non sono contesti che si possono paragonare, qui giochiamo 7-8 gare l’anno e magari arrivi in una condizione non proprio buona. Io vorrei fare gli stessi gol, ma non tutto ciò che desideriamo ci riesce. Mi dispiace a volte non avere lo stesso trattamento degli altri, sembrava io non facessi parte dei 26 dell’Europeo e questa non è una critica, è una cattiveria bella e buona. Sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia, le prestazioni sono buone ma so che devo fare qualche gol in più”.

Un ringraziamento a Maurizio Sarri: “Il modo di giocare della Lazio adesso mi aiuta anche qui in Nazionale. A ottobre non c’ero, ma ora cercherò di mettere tutto me stesso in campo per queste due gare. Sono partite importanti, difficili, vogliamo raggiungere l’obiettivo come sempre fatto”.

Foto: Lapresse