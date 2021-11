Calcio a 5, Serie A: Petrarca, settima sinfonia! Vittorie anche per Olimpus Roma e Aniene

La seconda parte della settima giornata della stagione regolare della Serie A 2021-2022 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Tre i match del sabato sera, che erano in agenda: andiamo a vedere come sono andate le cose.

La capolista Petrarca fa 7 su 7. I veneti infatti superando 3-2 la L84, in un match molto nervoso, deciso dalla zampata conclusiva, a un secondo dalla fine, di Victor Mello, sono riusciti a proseguire nel loro percorso netto rafforzando il primato in vetta alla classifica.

L’Olimpus Roma invece stupisce tutti imponendosi addirittura per 2-7 in casa del Real San Giuseppe. La realtà capitolina, trascinata da uno straripante Jorginho, autore di una doppietta, domina nella tana dei campani non lasciando nulla o quasi alla formazione di Carmine Tarantino.

Infine l’Aniene, capace di spuntarla 4-3 sul Lido di Ostia. Sorpassi e controsorpassi nel derby romano, sino al decisivo parziale finale, che sa di rimonta, piazzato dal duo Portuga-Joao Salla, valevole per la vittoria finale e per tre punti preziosissimi in classifica.

Domani, a chiudere il menù di questa ricca giornata, l’ultimo match in programma: CMB Matera-Futsal Pescara, in palio un posto nei quartieri alti della graduatoria.

Foto: Divisione Calcio a 5