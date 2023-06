Bob, Coppa del Mondo Igls 2021: nel 2 al femminile doppietta tedesca, vince Laura Nolte. 22ma Andreutti

Primo appuntamento per la Coppa del Mondo di bob a 2 al femminile: gara inaugurale che si è svolta sul catino austriaco di Igls. La Germania si esalta e porta a casa una bellissima doppietta: ad imporsi è la giovane Laura Nolte, esplosa prepotentemente nella passata stagione, nonostante i soli 23 anni.

Quinta affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale per lei che ad Innsbruck aveva già dominato lo scorso anno. Miglior tempo in entrambe le run per lei, che ha chiuso con il crono totale di 1:46.22.

Alle sue spalle la connazionale Kim Kalicki, autrice di una gran rimonta dalla quarta piazza dopo la prima run fino alla seconda finale. Distacco di 17 centesimi. Completa il podio la canadese Christine De Bruin, a 29 centesimi dalla vetta. Nella top-5 troviamo appaiate in quarta posizione le esperte Mariama Jamanka (Germania) e Kaillie Humphries (Stati Uniti).

In casa Italia solo una coppia al via, quella formata da Giada Andreutti e Tania Vicenzino: non è stato superato il taglio dopo la prima run, conclusa in 22ma piazza.

