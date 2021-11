Billie Jean King Cup 2021: tutto facile per il Belgio, vittorie nel doppio decisivo per Repubblica Ceca, Spagna e Canada

È appena terminata la giornata inaugurale della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), il torneo femminile a squadre più importante dell’anno. Sul cemento di Praga (Repubblica Ceca) sono scese oggi in campo ben 8 Nazionali e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Nella prima sfida del girone A il Canada supera la Francia per 2-1. La squadra capitanata da Sylvain Bruneau inizia al meglio con il successo a sorpresa di Francoise Abanda (numero 353 del ranking) contro Fiona Ferro (n.105 WTA) per 4-6 6-4 6-4, ma subisce poi il pareggio nel secondo singolare per via della vittoria in due set di Alize Cornet (n.59 del mondo) su Rebecca Marino (n.148 del ranking). A decidere la contesa è dunque la successiva sfida di doppio che vede il Canada prevalere grazie al secco 2-0 (6-4 7-6) del duo Dabrowski/Marino sulla coppia transalpina composta da Burel e Cornet.

Nel gruppo B il Belgio sconfigge per 2-1 la Bielorussia. Le ragazze di Johan Van Herck chiudono i giochi già nei due singolari con gli agili successi in due set di Greetje Minnen (n.70 WTA) e di Elise Mertens (n.18 del mondo) rispettivamente contro Iryna Shymanovich (n.263 del ranking) e Aliaksandra Sasnovich (n.88 WTA). A nulla serve dunque la successiva vittoria in due set nel doppio della coppia Lapko/Sasnovich sul duo Flipkens/Mertens.

La partita inaugurale del gruppo C vede il 2-1 del . È la squadra capitanata da Matten Liptak a partire meglio in virtù del 2-1 di Viktoria Kuzmova (n.175 del mondo) su Carla Suarez-Navarro (n.330 WTA), poi le avversarie reagiscono e con il successo in tre set di Sara Sorribes Tormo (n.37 del mondo) su Anna Karolina Schmiedlova (n.83 WTA) riportano la sfida in parità. Il doppio diventa quindi il match cruciale: la coppia Sorribes Tormo/Suarez Navarro trionfa in tre set contro Kuzmova/Mihalikova e permette alla Spagna di conquistare il primo successo nella competizione.

Nel girone D arriva il faticoso successo della Repubblica Ceca sulla Germania. Le padrone di casa iniziano bene grazie al netto 6-1 6-3 inflitto da Marketa Vondrousova (n. 35 del mondo) ad Andrea Petkovic (n.76 del ranking). La tedesche però non ci stanno e reagiscono alla grande agguantando il pareggio con la vittoria di Angelique Kerber (n.9 WTA) nel big match contro Barbora Krejcikova (n.3 del mondo). Anche qui, dunque, la contesa passa al decisivo doppio: la coppia Hradecka/Siniakova ha la meglio in tre set sul tandem Friedsman/Niemeier e fa scoppiare la festa tra il pubblico di casa.

RISULTATI 1 NOVEMBRE

Girone A

Canada – Francia 2-1

Abanda (CAN) – Ferro (FRA) 4-6 6-4 6-4

Cornet (FRA) – Marino (CAN) 6-4 7-6

Dabrowski/Marino (CAN) – Burel/Cornet (FRA) 6-3 7-6

Girone B

Belgio – Bielorussia 2-1

Minnen (BEL) – Shymanovich (BLR) 6-2 6-2

Mertens (BEL) – Sasnovich (BLR) 6-2 4-6 6-2

Lapko/Sasnovich (BLR) – Flipkens/Mertens (BEL) 6-4 6-3

Girone C

Spagna – Slovacchia 2-1

Kuzmova (SVK) – Suarez Navarro (ESP) 6-2 3-6 6-3

Sorribes Tormo (ESP) – Schmiedlova (SVK) 6-3 3-6 6-2

Sorribes Tormo/Suarez Navarro – Kuzmova/Mihalikova 4-6 6-2 10-7



Girone D

Repubblica Ceca – Germania 2-1

Vondrousova (CZE) – Petkovic (GER) 6-1 6-3

Kerber (GER) – Krejcikova (CZE) 6-7 6-0 6-4

Hradecka/Siniakova (CZE) – Friedsman/Niemeier 6-4 6-7 10-8

Foto: LaPresse