Si sono disputati questa sera due anticipi relativi all’ottava giornata del campionato di Seriei A 2021-2022. Poca gloria per le due squadre di casa, perché Brindisi esce sconfitta in volata contro Trento, ma soprattutto a Pesaro non terminano i problemi di risultati, dato che Napoli passa largamente alla Vitifrigo Arena.

HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-80

Al PalaPentassuglia il primo a mettere il piede sull’acceleratore è un ospite, e porta il nome di Reynolds: da solo è lui a procurare il 2-9 alla Dolomiti Energia. Josh Perkins cerca di riavvicinare Brindisi, e in parte ci riesce (9-14); il resto lo fanno l’altro Perkins, Nick, e Adrian per il -1. Momento duro per Trento, che deve subire i due omonimi e Clark: 24-17 a fine primo quarto. Le cose, per l’Happy Casa, si mettono anche meglio nel secondo, grazie a una fiammata di Chappell non interrotta neppure da un guasto al cronometro. Con tanta lunetta i padroni di casa arrivano sul 40-31 a metà gara, ma al ritorno sul parquet gli ospiti entrano con gli occhi della tigre e tornano a un possesso di distanza.

Brindisi riprova la fuga con tanto Chappell e a 10′ dal termine è avanti di 8 (58-50), dall’ex Venezia trova anche la tripla del +11, ma di nuovo non basta per mettere al sicuro il risultato. Bradford si trasforma in Superman, e quasi da solo produce un parziale di 0-12 che nel giro di tre minuti spedisce avanti gli ospiti. Si arriva in volata, e nelle concitate fasi decisive sono la tripla ancora di Bradford e i due punti di Saunders a dare un leggero, ma decisivo margine ai trentini.

TOP SCORER

BRINDISI – N. Perkins 16, Chappell 13, Gaspardo 11

TRENTO – Reynolds 24, Bradford 21, Williams 12

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GEVI NAPOLI 83-100

Non c’è mai particolare storia sul parquet pesarese, perché Napoli si conferma buona squadra e Pargo si presnta con grande stile in maglia partenopea. Lombardi è grande protagonista dello 0-9 iniziale, ma anche Rich ci mette del suo, mentre Zanotti fa quel che può per tenere a galla i padroni di casa. Con Zerini la Gevi arriva fino al +15, poi Demetrio e Camara riducono parzialmente: 15-25 dopo 10′. Pargo fa il suo esordio in maglia Napoli con una tripla, ma in generale il gioco ospite è molto meglio oliato rispetto a quello pesarese, che sta evolvendo nelle trame di Banchi.

All’intervallo le cose non cambiano di molto: 45-53. McDuffie, Velicka e Rich sono i protagonisti al ritorno sul parquet, con la Gevi che vola sul +17 e a quel punto la situazione diventa sostanzialmente incontrollabile per la Carpegna Prosciutto, dove Delfino è tra i pochi a tentare una reazione, come pure Sanford. Napoli arriva in scioltezza alla sirena finale.

TOP SCORER

PESARO – Sanford 18, Delfino 13, Jones 11

NAPOLI – Rich 24, Parks 22, Pargo 18

Credit: Ciamillo