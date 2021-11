Basket Serie A 2021: Tortona prova a rimontare nel finale, ma il posticipo della settima giornata lo vince la GeVi Napoli

La Gevi Napoli vince il posticipo serale della settima giornata della Serie A di basket 2021-2022. La squadra di casa sconfigge Tortona con il punteggio di 82-79 al termine di una partita davvero emozionante. In virtù di questo successo, i campani raggiungono altre sei squadre, tra cui proprio i ragazzi di Marco Ramondino, a quota tre vittorie in campionato.

L’inizio di partita è tutto in favore di Napoli che beneficia dei 18 punti del trio Eric Lombardi-Jason Rich-Arnas Velicka per volare sul 23-7 a poco meno di un minuto dalla prima sirena. Tortona non ci sta e tra il tramonto di primo quarto e l’apertura di secondo parziale ricuce lo strappo grazie soprattutto alle tre meravigliose triple di Ariel Filloy (25-24). Il periodo prosegue in modo piuttosto altalenante: prima gli ospiti riescono ad andare avanti di 5 con i 6 punti di Mike Daum (27-32), poi le triple di Lombardi e Velicka riportano il gruppo di Stefano Sacripanti in vantaggio prima dell’intervallo (39-36).

Al rientro dagli spogliatoi la partita inizialmente non cambia spartito. Da una parte finalizza Andrea Zerini, dall’altra rispondono presente Tyler Cain e Daum (47-45). A meno 4 dalla terza sirena, arriva però lo strappo di Napoli con i 6 punti del solito Velicka che fanno volare la squadra di casa sul + 10 al 30′ (60-50). L’apertura dell’ultimo periodo vede i campani portarsi addirittura sul +14 (69-55) che sembra porre fine al match. Come ci ha sempre dimostrato la pallacanestro però, non bisogna mai dare per finita una partita. Ecco quindi che Filloy prende per mano i suoi compagni e con le sue meravigliose triple (assurdo il suo 7/9 da tre di questa sera) li riporta sul -1 a 7 secondi dalla fine (80-79). Gli ultimi attimi di incontro sono per cuori forti: Tavernelli commette ovviamente fallo per fermare il tempo, Rich realizza entrambi i liberi e sul capovolgimento di fronte lo stesso Tavernelli sbaglia la tripla del pareggio sulla sirena. Vince così Napoli, che conquista la seconda vittoria nelle ultime tre partite. A fine match i migliori realizzatori sono Velicka per Napoli con 26 punti e Filloy per gli ospiti con 21 punti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GEVI NAPOLI BASKET – BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA (23-12, 16-24, 21-14, 22-29) 82-79

Napoli: Zerini 8, McDuffie 9, Matera ne, Coralic ne, Velicka 26, Cannavina ne, Marini 10, Elegar ne, Uglietti, Lombardi 11, Rich 18, Grassi ne

Tortona: Mortellaro ne, Wright 5, Rota ne, Cannon 7, Tavernelli 10, Filloy 21, Mascolo 5, Severini ne, Sanders 2, Daum 17, Cain 10, Macura 2

Credits: Ciamillo