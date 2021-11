L’Olimpia Milano sta disputando un avvio di stagione senza precedenti, avendo perso solamente una partita in Eurolega, dove comanda la classifica, mentre in campionato la striscia positiva è ancora aperta con sette successi in altrettante partite.

Per parlare del magic moment dei lombardi è intervenuto anche la leggenda Dino Meneghin, ai microfoni di QS. “Tutti questi successi Milano li sta costruendo sull’aggressività e sull’intensità difensiva, è questa aumentata attenzione al proprio ferro che sta facendo la differenza, si vede che c’è un grande lavoro nel corso della settimana. Poi in attacco in qualche modo il canestro lo trova con il talento che hanno“.

Poi un piccolo pensiero su ciò che Ettore Messina può ancora migliorare nello scacchiere tattico della partita. “Certamente si può migliorare – continua Meneghin – Ad esempio mi piacerebbe che la palla girasse di più in attacco. Se proprio devo trovare un difetto ci sono azioni dove qualche giocatore palleggia troppo e questo riduce almeno del 40% le potenzialità offensive. Quando la palla gira veloce, invece, col talento che hanno è quasi impossibile non fare canestro“.

Foto: LaPresse