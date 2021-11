Basket, Champions League 2021-2022: Treviso in cerca del tris, Brindisi a caccia del riscatto

Nella giornata di domani scenderanno in campo l’Happy Casa Brindisi e il Nutribullet Treviso nei match valevoli per la terza giornata di Champions League 2021-2022. Andiamo a vedere come arrivano le due italiane a queste partite.

Dopo le due dolorose sconfitte nelle prime due sfide in campo europeo (contro l’Hapoel Holon e il Cluj-Napoca), i pugliesi avranno l’arduo compito di riscattarsi nella trasferta in Turchia contro il Darussafaka (palla a due domani alle ore 18) per provare a dare un senso al girone. Brindisi arriva a questo match dopo il grande successo in campionato contro la Reyer Venezia e dovrà quindi sfruttare tutto l’entusiasmo per avere la meglio su un avversario che fin qui in Europa ha perso l’unica partita giocata (per 66-60 contro il Cluj-Napoca). Per farlo, coach Francesco Vitucci si affiderà inevitabilmente alla classe di Nick e Josh Perkins e alle scorribande offensive di Nathan Adrian, Raphael Gaspardo e Jeremy Chappell. Dall’altra parte, invece, bisognerà fare grande attenzione soprattutto a Nathan Boothe, autore di 14 punti nel match d’esordio dell’attuale Champions League.

L’altra squadra italiana a scendere in campo sarà appunto la Nutribullet Treviso. I veneti sfideranno in casa gli ungheresi del Falco Szombathely (palla a due alle ore 20:30 di domani) con l’obiettivo di continuare a vincere dopo i due successi delle prime due giornate. Analizzando gli avversari, scopriamo che anche la squadra allenata da Milos Konokov è in grande forma e arriva a questo match dopo due affermazioni su due partite in campo europeo (contro l’Aek e Riga). Coach Massimiliano Menetti non avrà quindi vita facile nel match di domani e per allungare sugli ungheresi nel girone dovrà trovare un modo per arginare le pericolose offensive dell’ex trevigiano Zoltan Perl (per lui fin qui 18.5 punti di media nell’attuale Champions League), dell’ungherese Szilard Benke e del croato Boris Barac.

Credit: Ciamillo