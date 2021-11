ATP Stoccolma 2021, Taylor Fritz e Andy Murray agli ottavi di finale: lo scozzese sfiderà Jannik Sinner

E’ calato il sipario su un’altra giornata di incontri a Stoccolma (Svezia), sede del torneo ATP250. Sul veloce indoor si è definito il quadro degli ottavi di finale nei quali saranno protagonisti Jannik Sinner e Andrea Vavassori.

A proposito di Sinner, pronostici rispettati: sarà lo scozzese Andy Murray ad affrontare l’altoatesino nel secondo turno. L’ex n.1 del mondo ha prevalso nel match con il norvegese Viktor Durasovic (n.354 del mondo) per 6-1 7-6 (7). Un primo set dominato da Andy e poi un piccolo calo nel secondo parziale che non gli ha impedito di conquistare il successo in 1 ora e 38 minuti di gioco. Pertanto, sarà una sfida generazionale molto intrigante tra due tennisti dalle caratteristiche neanche così dissimili se si pensa all’esecuzione del rovescio bimane.

Tutto relativamente facile anche per l’americano Taylor Fritz (n.23 ATP). Lo statunitense ha battuto per 6-4 6-4 il bielorusso Egor Gerasimov (n.113 del mondo) dando seguito alla sua ottima parte finale d’annata. Negli ottavi ci sarà il derby con Tommy Paul e inutile negare che il ragazzo californiano abbia più chance per continuare l’avventura in terra svedese. Vittoria ben più sofferta quella dello spagnolo Pedro Martinez (n.62 del ranking) contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.79 del mondo). Con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (4) l’iberico ha impresso il proprio marchio e nel prossimo round ci sarà l’incrocio con l’americano Frances Tiafoe (testa di serie n.8).

Due tie-break (7-6 (5) 7-6 (5)) hanno sorriso all’olandese Botic van de Zandschulp (n.61 del ranking), opposto al lucky loser croato Nino Serdarusic (n.241 del ranking). Per il neerlandese negli ottavi ci sarà ad attenderlo il magiaro Marton Fucsovics (testa di serie n.7). In conclusione, successo per il francese Arthur Rinderknech (n.60 ATP) contro l’eccentrico kazako Alexander Bublik (n.36 ATP) per 6-1 2-0, visto il ritiro della testa di serie n.6 all’inizio del secondo parziale. Il transalpino sfiderà lo slovacco Jozef Kovalik (n.135 del mondo).

