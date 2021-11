ATP Stoccolma 2021: Andrea Vavassori centra il tabellone principale battendo Nino Serdarusic

Arriva proprio a fine 2021 una grande gioia, forse la maggiore della carriera in singolare fino a questo momento, per Andrea Vavassori. Il ventiseienne torinese, già numero 72 del mondo in doppio, sconfigge il numero 5 del seeding delle qualificazioni, il croato Nino Serdarusic, ed entra nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Si tratta della sua prima partecipazione in un main draw, al settimo tentativo.

Vavassori, che nel 2021 vanta il titolo di doppio a Cagliari insieme a Lorenzo Sonego, concittadino e spesso suo compagno, si è poi imposto diverse volte nella specialità a livello Challenger. Questa volta, però, riesce a mettersi in mostra in solitario, rimontando il suo avversario odierno dopo aver già battuto ieri allo stesso modo il serbo Nikola Milojevic.

Uno solo il break nel primo set, con il piemontese che ha anche una chance, non sfruttata, nel settimo game prima di cedere nel successivo e subire il 3-6. Scappa via subito nel secondo parziale, non mollando più il vantaggio trovato sul 2-0 e prendendosi il 6-3. Nella frazione decisiva altro servizio tolto a Serdarusic, 3-6 6-3 6-4 finale e qualificazione colta da Vavassori in poco più di due ore.

L’azzurro, che sfrutta molto bene i 14 ace, il 72% di prime in campo e l’82% di punti vinti proprio con la prima, deve ora attendere il sorteggio per sapere con chi verrà accoppiato. Potrebbe incontrare un altro qualificato (o un lucky loser, visto il forfait dello spagnolo Roberto Carballes Baena), il serbo Filip Krajinovic, l’americano Taylor Fritz o il britannico Andy Murray, il che lo porterebbe a un assai difficile tentativo di portare un derby italiano con Jannik Sinner nella capitale svedese.

