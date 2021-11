ATP Finals 2021, programma 17 novembre: ordine partite, orari, tv e streaming. Torna Djokovic

Mercoledì 17 novembre andrà in scena la quarta giornata di gare alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il cemento indoor del PalaAlpitour di Torino sarà il teatro per due match del gruppo “verde”, giunto alla sua seconda giornata.

Alle ore 14.00 si incroceranno i due vincitori degli incontri debuttato, ovvero il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) e il russo Andrey Rublev (numero 5 della Race). Il balcanico, che ha regolato il norvegese Casper Ruud, partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il russo, che invece si è imposto sul greco Stefanos Tsitsipas. Alle ore 21.00, invece, toccherà all’incrocio tra i due perdenti: Tsitsipas e Ruud sono obbligati a vincere se vorranno seriamente rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite di mercoledì 17 novembre alle ATP Finals. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky, il match pomeridiano sarà anche gratis e in chiaro su Rai2; diretta streaming su Sky Go e su Now Tv, oltre che su Rai Play per quanto riguarda Djokovic-Rublev; DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutti i match.

ATP FINALS 17 NOVEMBRE: PROGRAMMA INCONTRI E ORARI

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE:

14.00 Novak Djokovic vs Andrey Rublev

21.00 Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud

ATP FINALS: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

DJOKOVIC-RUBLEV:

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TSITSIPAS-RUBLEV:

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

Differita tv, gratis e in chiaro, su Supertennis dalle ore 23.00.

Differita streaming, gratis, su supertennis.tv dalle ore 23.00.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse