ATP Finals 2021, il calendario di Matteo Berrettini: date partite, orari, avversari

Matteo Berrettini si sta preparando per disputare le ATP Finals 2021, in programma dal 14 al 21 novembre al PalaAlpitour di Torino. Il torneo di fine anno, riservato ai migliori otto giocatori della stagione, sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia e il tennista romano vorrà essere grande protagonista. L’azzurro si presenta da numero 7 al mondo e da numero 6 della ATP Race (la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’annata agonistica in corso).

Il sorteggio non è stato particolarmente fortunato, perché il nostro portacolori è stato inserito nel durissimo gruppo rosso. L’azzurro sarà chiamato ad affrontare il russo Daniil Medvedev (campione in carica e vincitore degli ultimi US Open, numero 2 al mondo), il quotatissimo tedesco Alexander Zverev (numero 3 dell’anno) e il polacco Hubert Hurkacz (ultimo qualificato alle ATP Finals, ha vinto il Masters 1000 di Miami ed è stato battuto proprio da Berrettini nella semifinale di Wimbledon).

Matteo Berrettini è chiamato a un’impresa contro Medvedev e/o Zverev per cercare di passare il turno e qualificarsi alle semifinali, dove può incrocerebbe un avversario proveniente dal gruppo verde (il serbo Novak Djokovic, il russo Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle partite di Matteo Berrettini alle ATP Finals 2021. Le partite dell’azzurro saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Rai Play; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIRONE MATTEO BERRETTINI ALLE ATP FINALS

GRUPPO ROSSO

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI ATP FINALS: DATE E PROGRAMMA PARTITE

Il programma verrà comunicato dettagliatamente giorno per giorno. Al termine di domenica verrà svelato il programma di martedì, al termine della giornata di martedì verrà comunicato l’ordine di gioco di giovedì.

DOMENICA 14 NOVEMBRE:

14.00 Daniil Medvedev vs Hubert Hurkacz

21.00 Matteo Berrettini vs Alexander Zverev

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE:

14.00 Partita gruppo rosso

21.00 Partita gruppo rosso

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE:

14.00 Partita gruppo rosso

21.00 Partita gruppo rosso

COME VEDERE LE PARTITE DI MATTEO BERRETTINI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

Diretta streaming, gratis, su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le partite.

Foto: Lapresse