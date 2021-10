WTA Indian Wells 2021: Trevisan sconfigge Bouzkova dopo un match infinito e vola al secondo turno

Dopo il grande percorso nelle qualificazioni, Martina Trevisan non si ferma e conquista il pass per il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’italiana (numero 66 del ranking) ha superato Marie Bouzkova (n.93 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 6-4 al termine di un’epica battaglia durata ben tre ore e cinquantadue minuti (secondo match più lungo dell’anno in campo femminile). Dopo il successo nel primo set, Trevisan si è portata sul 4-2 nel secondo parziale ma, complice soprattutto la pressione, si è fatta recuperare e ha poi perso il tie-break. L’ultimo set è stato uno scontro colpo su colpo che ha visto le lacrime finali della ceca e il trionfo dell’italiana. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà l’estone Anett Kontaveit (n. 20 del ranking).

La partita inizia con un break di Bouzkova. La ceca riesce poi a salvare due palle del controbreak nel game successivo e si porta sul 2-0. Trevisan reagisce con un parziale di tre game a zero, ma subito dopo Bouzkova ruba ancora la battuta all’avversaria e va sul 4-3. L’inerzia del match sembra tutta a favore della numero 93 al mondo, e invece ecco l’imprevedibile: la ceca non finalizza quattro palle del 5-3 e Trevisan ne approfitta prima con un break e poi con la vittoria del set.

Ancora break in apertura. Bouzkova comincia anche il secondo parziale strappando il servizio all’avversaria e portandosi poi sul 2-0. Trevisan si sblocca ancora una volta nel terzo game e, come nel primo set, vince anche i due game successivi. Arrivati sul 3-2, la ceca stavolta non tiene il servizio e l’azzurra vola sul 4-2. Tutto deciso? Purtroppo no. La nostra portacolori infatti si sente la pressione addosso e perde incredibilmente tre game consecutivi. La numero 93 al mondo vede il terzo set ad un passo, ma poi si complica tutto. Tra doppi falli clamorosi ed errori non forzati arrivano altri due break per Trevisan (che salva anche due set point) e uno per Bouzkova. La conseguenza è un tie-break davvero assurdo dove la ceca prima spreca altri tre set point, poi annulla due palle del match all’azzurra e infine chiude con un 10-8 che sposta l’incontro al terzo set dopo due ore e trentadue minuti di gioco.

Nel terzo parziale è l’italiana a partire con un break e a tenere il successivo turno di battuta. La sindrome del 2-0 colpisce però anche la numero 66 al mondo e Bouzkova ne approfitta portandosi sul 3-2. Nel sesto game Trevisan annulla addirittura cinque palle del 4-2 e agguanta il pareggio sul 3-3. I successivi tre game sono tutti break e l’italiana si porta sul 5-4 e servizio. Qui la ceca non ne ha più e scoppia definitivamente in lacrime tra i vari dolori fisici, mentre l’azzurra si prende il game decisivo e vince una partita dalle mille emozioni.

I punti totali di questa incredibile partita sono stati ben 262 (134 i punti guadagnati dalla Trevisan contro i 128 vinti dalla ceca). La percentuale di punti ottenuti con la prima di servizio in campo è stata abbastanza bassa per entrambe le tenniste (58% per l’azzurra, 54% per la Bouzkova), così come la percentuale di punti guadagnati con la seconda sul terreno di gioco (29% per l’italiana, 32% per la numero 93 del ranking). A fare la differenza ci hanno pensato quindi i dieci break conquistati da Trevisan contro gli otto vinti dalla ceca.

Foto: LaPresse