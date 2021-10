WTA Courmayeur: Martina Trevisan sconfitta al primo turno da Kalinskaya

Sconfitta al primo turno per Martina Trevisan al WTA 250 di Courmayeur. L’azzurra (numero 113 del mondo) è stata superata da Anna Kalinskaya (n.114 WTA) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. La russa se la vedrà ora contro la statunitense Alison Riske (testa di serie numero 6), uscita vittoriosa ieri dal match contro l’indiana Anita Raina (n. 195 del ranking) con un velocissimo 6-1 6-1.

L’inizio di primo set è a tinte verdi, bianche e rosse: Trevisan trova il break in apertura e si porta sul 2-0. Sembra dunque un ottimo inizio quello dell’azzurra, ma l’entusiasmo italiano dura poco. La russa recupera subito il break e poi infila una serie fatale di game che la fanno volare sul 6-2 di fine primo parziale.

Il secondo set comincia con due game per parte, poi Kalinskaya sale in cattedra e ruba un’altra volta il servizio alla portacolori italiana. È il break decisivo: Trevisan prova a rientrare in partita, ma la numero 114 del mondo è brava ad annullare la palla del possibile controbreak e a chiudere poi con un netto 6-2 6-4.

A fine match pesano tantissime le differenze al servizio tra le due tenniste. Le percentuali di punti vinti con la prima (68% per la russa contro il 60% per l’italiana), e soprattutto con la seconda (65% per Kalinskaya contro il 36% per la portacolori azzurra), ci fanno capire dove la numero 114 al mondo è riuscita a prevalere in questa partita. Inoltre, sono state fondamentali le 4 palle break convertite dalla russa (sulle 12 concesse dall’italiana) contro la sola (su 4) sfruttata da Trevisan.

Foto: LaPresse