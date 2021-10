Seconda giornata al WTA 250 di Cluj-Napoca, il secondo della stagione, che stavolta si tiene sul veloce indoor della città rumena. A catalizzare l’attenzione, inevitabilmente, il debutto di Emma Raducanu, che anche in Romania ha guadagnato popolarità viste le sue origini che sono anche di questo Paese.

La britannica, per un incredibile paradosso, a livello WTA non aveva mai vinto: lo aveva fatto soltanto a livello Slam. Per questo il successo odierno sulla slovena Polona Hercog è ragionevolmente configurabile come il primo sul circuito maggiore. La fatica da fare, però, è tanta, perché dentro il 4-6 7-5 6-1 si nascondono due ore e 27 minuti e tante situazioni particolari. Nel primo set trova subito il break, ma dal 4-1 perde cinque giochi di fila. Nel secondo Hercog ha una chance di 5-4 e una di 6-5, e sarebbero entrambe con il servizio a favore, ma non le sfrutta, viene infilata nel 12° gioco e crolla, salvandosi di poco dal 6-0 conclusivo. La campionessa degli US Open se la vedrà con la rumena Ana Bogdan.

E a proposito di Romania, derby col brivido tra Irina-Camelia Begu e Irina Bara, con la seconda che riesce a sovvertire il pronostico nei confronti della testa di serie numero 7 e nonostante un pesantissimo 0-6 nel secondo set: 7-6(2) 0-6 6-4 è infatti il punteggio finale, con il quale sfiderà Rebecca Peterson. Per quest’ultima nessun problema sulla croata Jana Fett (6-1 6-3).

La battaglia più feroce del giorno è però quella vinta da un’altra padrona di casa, Jaqueline Cristian, che in due ore e 46 minuti e due match point salvati nel tie-break del secondo set batte la slovena Kaja Juvan per 3-6 7-6(8) 7-6(3). Si guadagna così il diritto di sfidare l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 5 del tabellone, nell’ultimo match di domani.

Di teste di serie parlando, performance convincente dell’ucraina Marta Kostyuk, che è sesta giocatrice del torneo: 6-3 6-4 sull’americana Bernarda Pera e appuntamento guadagnato con la tedesca Mona Barthel. Restando in Germania, esce sconfitta Andrea Petkovic, battuta 6-4 2-6 6-4 dalla russa Varvara Gracheva proprio quando l’infinito settimo game del terzo set sembrava averle dato perlomeno sicurezza, e invece di gioco non ne ha più vinto uno. Gracheva potrebbe affrontare Simona Halep, se la numero 1 del Paese sconfiggerà la connazionale Elena-Gabriela Ruse domani.

Attende anche la belga Alison Van Uytvanck, dopo il doppio 6-4 con recupero nel primo parziale nei confronti della montenegrina Danka Kovinic. Per lei, infatti, una tra l’estone Anett Kontaveit, ultima a poter togliere alla tunisina Ons Jabeur la soddisfazione delle Finals di Guadalajara, e la serba Aleksandra Krunic.

Foto: LaPresse