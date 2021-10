WTA Cluj-Napoca II 2021: Anett Kontaveit, che impresa! Domina Simona Halep e vola alle Finals di Guadalajara

Anett Kontaveit porta a compimento un’impresa che in pochi le pronosticavano alla vigilia del secondo WTA 250 di Cluj-Napoca. Battendo la rumena Simona Halep con un nettissimo 6-2 6-3 in un’ora e 10 minuti, infatti, l’estone si qualifica per le Finals di Guadalajara, in scena dal 10 al 16 novembre nella città messicana già sede di un altro 250 nel corso della stagione. Estromessa dunque la tunisina Ons Jabeur, cui è fatale il forfait a Courmayeur. Si tratta della sua prima volta assoluta nel torneo delle migliori otto, fatto reso peraltro possibile dall’assenza dell’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del mondo, che ha deciso di chiudere in anticipo il 2021.

Kontaveit, che con questo risultato diventa anche numero 8 del mondo nella graduatoria effettiva, diventando così una top ten propriamente detta, non è per nulla intimorita dal fatto di giocare con un intero palasport contro, respinge lo sfogo iniziale di Halep con palla break nel terzo game ed è lei stessa, sfruttando un dritto lungo della sua avversaria, a passare avanti per 3-1. La baltica domina con il dritto, che le porta in dote una notevole quantità di punti, e toglie di nuovo la battuta alla rumena per il 5-1. Breve reazione d’orgoglio di Halep, ma il set è andato: 6-2.

La numero 1 del tabellone sembra partire bene nel secondo parziale con un break a zero, ma si vede recuperata nel quarto game con Kontaveit che prima trova una splendida volée bassa di rovescio e poi trova un altro gran dritto per rientrare. Da quel momento l’estone riprende a tessere la sua tela come già fatto nel primo set, e sale fino al 4-2. Sul 5-2 arriva il game più lungo della partita, in cui Kontaveit ha tre match point che non sfrutta. I rimpianti per il primo di essi (sugli altri due è brava Halep) scorrono via nell’arco di pochi minuti, per una vittoria che ha il sapore della storia per lei e per il tennis estone in generale.

Oltre le cifre, e oltre il 70.8% di punti vinti con la prima, la giocatrice nativa di Tallinn coglie a 25 anni un successo che è il quinto in un torneo WTA. Stacca così Kaia Kanepi, ferma a quota 4, e la rivedremo dal 10 novembre in Messico. Un approdo meritato, considerata la costanza mostrata nella seconda parte dell’anno, da agosto in poi, con quattro (comprendendo questo) tornei vinti, due 250 e altrettanti 500. Da parte sua, Jabeur reagisce con simpatia su Twitter, tra congratulazioni e sana ironia.

