VIDEO Volley, Italia-Russia 3-0: Finale Mondiali Under 21, rivivi la partita integrale. Azzurri in trionfo

L’Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-0 in una finale a senso unico e ha così conquistato il titolo iridato di categoria per la prima volta nella storia, dopo aver perso ben quattro finali. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni sono riusciti a fare meritatamente festa al PalaPirastu di Cagliari. Di seguito il VIDEO per rivivere integralmente Italia-Russia, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile.

VIDEO STREAMING ITALIA-RUSSIA, FINALE MONDIALI UNDER 21 VOLLEY

Foto: FIVB