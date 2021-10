VIDEO Verona-Juventus 2-1, highlights, gol e sintesi: pazzesca doppietta di Simone, tracollo dei bianconeri

Il Verona ha sconfitto la Juventus per 2-1 nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri sono crollati allo Stadio Bentegodi sotto i colpi di un’incredibile doppietta di Giovanni Simeone in avvio di primo tempo: l’attaccante degli scaligeri ha siglato il gol del vantaggio all’undicesimo minuto con un tocco sottoporta e poi si è inventato il raddoppio al 14′ con un micidiale tiro dalla distanza indirizzato all’incrocio dei pali.

I ragazzi di Massimiliano Allegri sono stati incapaci di reagire e hanno accorciato le distanze soltanto all’81mo minuto con McKennie. I piemontesi sono così incappati nella quarta sconfitta stagionale, compromettendo quasi definitivamente la rincorsa verso lo scudetto. Verona e Juventus sono infatti appaiate all’ottavo posto in classifica con 15 punti all’attivo, 13 in meno delle capoliste Napoli e Milan che devono ancora scendere in campo per questo turno. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Verona-Juventus.

VIDEO HIGHLIGHTS VERONA-JUVENTUS 2-1

PRIMO GOL SIMEONE (1-0)

⚽️ Giovanni Simeone ouvre le score pour l’Hellas Vérone face à la Juventus !! 😳#SerieA #HellasVeronaJuve pic.twitter.com/TbT1HwK7x6 — Sports Share (@Sports_Share_FR) October 30, 2021

SECONDO GOL SIMEONE (2-0)

GOL MCKENNIE (2-1)

Foto: Lapresse