Vettori-Costa, MMA: programma, orario, tv, streaming

Sabato 23 ottobre, attorno alla mezzanotte italiana (che conduceva a domenica 24 ottobre), Marvin Vettori tornerà a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sull’ottagono dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano.

Guarda Vettori-Costa live su DAZN. Attiva ora

Il 28enne Marvin Vettori ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, uscendo però sconfitto ai punti. Il 31enne di Belo Horizonte, invece, non combatte addirittura dal 26 settembre 2020, quando perse proprio contro Adesanya (sempre per il titolo iridato).

Il soprannominato Borracinha occupa attualmente il numero 2 del ranking UFC, mentre il nostro portacolori è scivolato al numero 5. Chi vincerà potrebbe coltivare il sogno di una rivincita con Adesanya per la corona, tenendo però ben presente che al momento il numero 1 del ranking è Robert Whittaker.

La riunione inizierà alle ore 22.00 italiane (le 13.00 locali) e prevede cinque match prima del main event: Nicole Negumereanu vs Isaac Villanueva, Francisco Trinaldo vs Dwight Grant, Alex Caceres vs Eungwoo Choi, Jessica-Rose Clark vs Joselyne Edwards, Grant Dawson vs Ricky Glenn. Marvin Vettori combattere nel main event attorno dunque alla mezzanotte italiana.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Marvin Vettori vs Paulo Costa, incontro di MMA organizzato da UFC. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARVIN VETTORI vs PAULO COSTA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 23 OTTOBRE:

Attorno alle 00.00 Marvin Vettori vs Paulo Costa

La riunione inizierà alle ore 22.00 e prevede cinque incontri prima del main event:

Nicole Negumereanu vs Isaac Villanueva

Francisco Trinaldo vs Dwight Grant

Alex Caceres vs Eungwoo Choi

Jessica-Rose Clark vs Joselyne Edwards

Grant Dawson vs Ricky Glenn

MARVIN VETTORI vs PAULO COSTA: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.