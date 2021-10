Veneto Classic 2021 in tv: orari, programma, su che canale vederlo

Domenica 17 ottobre si disputerà la prima edizione del Veneto Classic, la corsa di un giorno che chiude ufficialmente il “Ride the Dreamland”, rassegna ideata da “Pippo” Pozzato assieme al gruppo PP Sport Event per riportare in auge il ciclismo in terra veneta. Al via troveremo 4 squadre World Tour, 6 Professional e 7 Continental, oltre alla rappresentanza della Nazionale Italiana, per una corsa che, a detta dello stesso Pozzato, mira ad inserirsi stabilmente nel circuito World Tour entro il prossimo triennio.

Partenza da Venezia e arrivo fissato a Bassano del Grappa dopo 207 chilometri. Il percorso è poco impegnativo solo nella prima parte di gara: dal cinquantesimo chilometro si scalerà il muro di Cà del Poggio per poi lanciarsi verso le asperità di La Tisa e La Rosina, da ripetere rispettivamente due e quattro volte. L’ultimo scollinamento è posto ai sei dall’arrivo, dopodiché sarà tutta discesa fino al traguardo.

IL PROGRAMMA DEL VENETO CLASSIC 2021

Alle 11.30 i corridori si muoveranno verso il chilometro 0, arrivo stimato tra le 16 e le 16.30. A meno di modifiche al palinsesto la corsa sarà visibile su Rai Sport dalle ore 14, previsto il cambio canale su Rai 2 alle 15.55 per il finale di gara e la premiazione.

ORARI TV VENETO CLASSIC 2021

Diretta TV: Rai Sport (14-15.55) e Rai 2 (15.55-17.15).

Diretta Live testuale: OA Sport, a partire dalle 12.

Foto: Lapresse