Vela, Europei Laser 2021: Italia lontana dalle medaglie dopo il day-4. Cattarozzi la migliore in settima posizione

Si allontana forse definitivamente per l’Italia la zona medaglie a Varna (in Bulgaria) dopo la quarta giornata di gara dei Campionati Europei Laser 2021, in cui si sono disputate due regate di flotta per quanto riguarda il singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial) e la prima prova di Gold Fleet nel singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard).

Federica Cattarozzi paga a caro prezzo il suo 48° posto nella Race 7 (la seconda di giornata) e scivola al settimo posto nella classifica generale con un pesante distacco di 44 punti dalla terza piazza occupata dalla norvegese Line Flem Host. La vice-campionessa italiana in carica limita comunque i danni grazie alla nona posizione parziale della prima prova odierna quando mancano un massimo di cinque regate al termine della manifestazione (da disputare tra domani e sabato).

Perde ulteriormente terreno dopo un difficile day-3 anche Chiara Benini Floriani, adesso 14ma overall a 14 punti dalla top10 e oltre 60 punti dalla zona podio con uno score odierno di 17-28. Giornata complessa anche per Carolina Albano, che scivola dal 22° al 27° posto nella generale con un parziale di 35-20 nelle regate di oggi. Da segnalare in chiave azzurra il primo squillo della giovanissima Giorgia Della Valle, settima nella Race 6. Cambio della guardia in testa al Campionato, con la greca Vasileia Karachaliou nuova leader davanti alla polacca Agata Barwinska.

Passo indietro negli ILCA 7 per Alessio Spadoni, che interrompe la sua fantastica progressione con un 20° posto nella prima regata di Gold Fleet disputata, retrocedendo in 18ma posizione overall a quota 55 punti. Migliora Nicolò Villa, 24° nella generale con 83 punti dopo aver chiuso 11° la prova odierna di Finale. Bene anche Gianmarco Planchestainer, che sale in 27ma piazza assoluta grazie al suo 12° posto di oggi, mentre Giovanni Coccoluto è adesso 34° a causa della 24ma posizione odierna. Tentativo di fuga in vetta alla graduatoria per il britannico Michael Beckett, con 6 punti di margine sul croato Filip Jurisic e 9 sul britannico Lorenzo Chiavarini.

Foto: Pagina FB FIV