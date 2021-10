Vela, Europei Laser 2021: Chiara Benini Floriani è seconda al termine del day-1! Ottima quinta anche Cattarozzi

Si sono aperti quest’oggi a Varna (in Bulgaria) i Campionati Europei Laser 2021, prima rassegna continentale del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial) e per il singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard).

Ottima partenza per l’Italia in campo femminile, dove sono iscritte 78 atlete, con Chiara Benini Floriani che chiude il day-1 al secondo posto nella generale a quota 8 punti grazie ad uno score di 2-6 nelle due regate di flotta disputate. La giovane timoniera gardesana classe 2001, reduce da una bellissima estate in cui si è laureata vice-campionessa europea e mondiale Under 21, ha al momento due punti di ritardo in classifica dalla norvegese Line Flem Host (3-3), ottava alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Buonissimo avvio di campionato anche per Federica Cattarozzi, quinta overall con 19 punti all’attivo (10-9 di giornata), dietro all’israeliana Shai Kakon con 11 (9-2) e alla greca Vasileia Karacholiou con 15 (14-1). Fuori dalla top20 le altre azzurre: 21° posto assoluto per Carolina Albano (37-14), 35° per Matilda Talluri (29-40), 37° per la campionessa mondiale junior in carica Giorgia Della Valle (49-23), 54° per Francesca Frazza (58-47) e 71° per Giorgia Deuringer (65-74).

Europeo subito in salita invece per le imbarcazioni azzurre impegnate nell’ILCA 7 maschile (dove gareggiano 115 velisti divisi in due batterie), che avranno però ancora un massimo di dieci regate a disposizione per risalire la china e portarsi almeno vicino alla lotta per le medaglie. Giovanni Coccoluto è il migliore degli italiani in 24ma posizione overall con un 17° ed un 11° posto parziali nella Blue Fleet, mentre sono appena fuori dalla top30 della generale Gianmarco Planchestainer (31° con uno score di 14-22 nella flotta gialla), Dimitri Peroni (33° con 11-27 nella blu) e Nicolò Villa (34° con 19-19 nella blu).

Virtualmente qualificati per la Gold Fleet (che comincerà giovedì) anche Matteo Paulon in 47ma e Alessio Spadoni in 52ma posizione assoluta. Al comando della generale troviamo il britannico Michael Beckett con due primi posti nella flotta blu, davanti allo sloveno Zan Luka Zelko (1-2 nella gialla) e al titolato cipriota Pavlos Kontides (2-3 nella blu).

Foto: Pagina FB FIV