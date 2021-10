Quasi di soppiatto, l’ATP ha introdotto un’ulteriore modifica al ranking nell’attesa che, ad agosto 2022, si completi il riallineamento alla situazione precedente lo stop per pandemia di Covid-19 arrivato a marzo 2020. Gli effetti sono minimi, dal momento che non ci sono variazioni in termini di posti tra i big (intesi come primi 20).

In sostanza, l’ATP ha comunicato che i tornei i cui punti sono andati (o andranno) in scadenza dopo il 9 agosto 2021, comprendendo anche i tornei giocati dal 17 agosto 2020 alla citata data, saranno inseriti tra quelli validi per la classifica di un giocatore per 52 settimane, a prescindere dalla data di disputa del nuovo evento nel 2021 qualora questo fosse stato riposizionato nel 2020.

Questo cambiamento va a ripercuotersi su quei giocatori che, a causa di una programmazione anticipata di un torneo nel 2021 rispetto al 2020, non hanno potuto eventualmente conservare quei punti. La situazione ha modificato le carte in tavola relativamente anche al torneo di Nur-Sultan, ma ha anche causato la modifica delle entry list per i prossimi tornei al fine di riallinearle al nuovo sistema.

Nelle parti alte della classifica non cambia sostanzialmente nulla, se non il punteggio di Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, aveva difeso con successo i 250 punti di Sofia: adesso se ne ritrova 205 in più in classifica, andando a quota 3100. In sostanza, ora il numero 2 d’Italia ha due risultati di Sofia contemporaneamente nel suo best 18: la vittoria del 2020 e anche quella del 2021. A fare le spese di tutto ciò è il secondo turno di Vienna 2019: quei 45 punti “escono” dai migliori risultati che il ventenne può conteggiare escludendo Slam, Masters 1000 e quattro ATP 500. Attualmente tali “ulteriori tornei conteggiabili” sono: le due Sofia e Melbourne 1 (250 punti), Colonia 2 2020 e Anversa 2019 (90 punti, semifinali), Challenger di Ortisei 2019 (80 punti, vittoria), Marsiglia (45 punti, quarti). Il succo della situazione è che, ad ogni modo, Sinner i punti di Sofia 2020 non li ha più persi lunedì, ma li perderà (stavolta definitivamente) nella classifica di lunedì 15 novembre.

In base a questa nuova situazione, inoltre, rispetto all’aggiornamento del ranking di lunedì perdono un posto Lorenzo Musetti (da 61° a 62°), Gianluca Mager (da 71° a 73°), Marco Cecchinato (da 78° a 82°) e Stefano Travaglia (da 89° a 91°), restando al solo interno della top 100.

