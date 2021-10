L’impresa agli US Open è ancora negli occhi di tutti. Ora Daniil Medvedev si lancia verso il finale di stagione, con un breve stop per recuperare le energie in vista di Parigi-Bercy, ATP Finals e Coppa Davis.

Il russo però ha già in mente un grandissimo obiettivo, come riportato da Livetennis: “Diventare n.1 del ranking è il mio prossimo obiettivo. Nonostante Novak non abbia giocato diversi tornei importanti quest’anno, ha fatto una stagione incredibile negli Slam, tre vittorie e una finale, quindi è logico che sia lui il primo della classifica. Se riuscirò a centrare il mio obiettivo quest’anno, sarà eccezionale, ma se non potrò resterò in corsa nel prossimo futuro e lo raggiungerò strada facendo. Credo di aver tutto quel che serve per arrivarci”.

Al momento: “Sono fermo da Indian Wells, lì ho perso con Dimitrov. Brutta sconfitta? Non è stata solo fatica, ho avvertito un paio di fastidi, ma non è niente di serio e non mi va di parlarne. Ormai è alle spalle. Tornerò presto in campo. Sono felice ora di esser in Russia, non ci tornavo da molto tempo, da prima delle Olimpiadi, quindi è bello starmene di nuovo un po’ a casa, ne avevo proprio bisogno”.

Tornando agli US Open: “L’esperienza della finale persa in Australia mi aiutato tantissimo a vincere a New York. Alla fine io lavoro molto per scendere in campo in ogni torneo e mostrare la miglior versione di me stesso, che sia in uno Slam o in un ATP 250. Voglio vincere e migliorarmi ogni volta”.

Foto: Lapresse