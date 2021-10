Una partita infinita. L’ex n.1 del mondo Andy Murray sembra vivere una seconda giovinezza. E’ questa la sensazione dopo la partita vinta contro il ben più giovane americano Frances Tiafoe (n.48 del mondo) nel primo turno dell’ATP250 di Anversa (Belgio).

Con il punteggio di 7-6 (2) 6-7 (7) 7-6 (8) Murray (oggi n.172 del ranking) è riuscito a prevalere con grandissima determinazione e qualità dopo 3 ore e 45 minuti di partita. Un incontro che è stato il più lungo del 2021, andando oltre le 3 ore e 38 minuti dell’atto conclusivo a Barcellona tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas sulla terra rossa catalana.

Lo scozzese, che due anni fa si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’anca che aveva seriamente messo a rischio la sua carriera, ha dimostrato una certa vitalità: “Non ho mai giocato una partita del genere“, ha detto il britannico al termine del confronto. Per lui ci sarà negli ottavi di finale la testa di serie n.2 del torneo Diego Schwartzman e anche in questo caso ci si attende un grande spettacolo.

Murray, poi, ai microfoni ha sottolineato la grande prestazione di Cameron Norrie, primo britannico a vincere il Masters1000 di Indian Wells e ora in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino: “Penso che sia un ottimo esempio non solo per i giocatori britannici, ma per tutti i giocatori di tennis. Sapevo che fosse bravo, avevo giocato contro di lui e mi ero allenato con lui, ma essere tra i primi 20 al mondo e ambire a un posto nelle Finals è incredibile“.

