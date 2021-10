Superbike, risultati Superpole GP Argentina 2021: Redding svetta, terzo Bassani alle spalle di Razgatlıoğlu

Scott Redding conquista la pole position del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Il portacolori di Ducati ha stabilito il giro veloce davanti al turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) e ad Axel Bassani (Ducati), all’esordio su questo tracciato.

Il turno di qualifica si è aperto sotto l’insegna di Razgatlıoğlu. Il padrone della classifica generale non ha deluso le attese e nel primo stint ha fermato il cronometro in 1.38.800, una prestazione che gli ha regalato la pole position virtuale su Jonathan Rea (Kawasaki).

Lo strapotere del leader del Mondiale su questo tracciato è stato bloccato da Scott Redding, che ha firmato il tempo di 1.37.617. Il secondo settore, il più veloce, ha permesso al britannico di stabilire il best lap della Superpole con quattro minuti d’anticipo.

Razgatlıoğlu non si è migliorato nell’ultimo passaggio disponibile e si è dovuto accontentare della seconda casella dello schieramento con 0.183 di ritardo da Redding. Terza piazza per Axel Bassani (Ducati) con 0.221 di ritardo. Il portacolori azzurro, competitivo sin dal primo tentativo, precede i britannici Alex Lowes (Kawasaki) e Jonathan Rea (Kawasaki), rispettivamente a +0.417 ed a +0.475 dalla vetta della classifica.

Andrea Locatelli (Yamaha) chiude la seconda fila, mentre Michael Ruben Rinaldi (Ducati) scatterà nono alle spalle del texano Garrett Gerloff (Yamaha) e dell’olandese Michael van der Mark, sulla prima delle BMW. Completa la top 10 il britannico Leon Haslam (Honda), mentre evidenziamo una scivolata in curva 2 per l’idolo locale Leandro Mercado. L’argentino di casa Honda partirà dalla 14ma casella davanti al britannico Chaz Davies (Ducati).

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.617 6 +2.402 +3.784 +4.653 1’42.186 305 312 1’37.617 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.800 +0.183 5 +0.720 +1.790 +2.082 1’40.694 305 309 1’37.800 3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’37.838 +0.221 7 +1.702 +3.859 +6.300 1’46.050 303 310 1’37.838 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.034 +0.417 5 PIT IN 303 308 1’38.034 5 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.092 +0.475 6 PIT IN 305 310 1’38.092 6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.221 +0.604 5 +1.234 +3.127 +3.774 1’41.968 306 309 1’38.221 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.298 +0.681 5 PIT IN 305 307 1’38.298 8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.337 +0.720 6 +0.599 +4.623 +5.870 1’44.227 303 310 1’38.337 9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.342 +0.725 6 +1.085 +2.233 +3.427 1’41.940 296 316 1’38.342 10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.456 +0.839 7 +0.082 +0.356 +0.668 1’38.666 311 312 1’38.456 11 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’38.506 +0.889 6 +1.350 +3.173 +4.914 1’43.803 296 303 1’38.506 12 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’38.517 +0.900 6 +0.180 +0.370 +0.721 1’38.816 309 310 1’38.517 13 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.592 +0.975 5 +0.214 +0.592 +1.109 1’44.379 311 313 1’38.592 14 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’38.669 +1.052 3 PIT IN 294 302 1’38.669 15 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.860 +1.243 5 +0.713 +1.310 +2.179 1’40.050 316 316 1’38.860 16 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’38.902 +1.285 6 +2.673 +4.035 +5.822 1’44.894 298 308 1’38.902 17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’39.328 +1.711 6 +3.585 +7.918 +16.476 1’55.857 272 303 1’39.328 18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’39.516 +1.899 8 +0.401 +4.417 +5.686 1’44.027 289 309 1’39.516 19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.972 +3.355 6 +1.070 +2.501 +3.920 1’42.362 301 303 1’40.972 20 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1’41.915 +4.298 6 PIT IN 188 299 1’41.915 21 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 1’42.494 +4.877 6 PIT IN 173 287 1’42.494 Razgatlıoğlu

Appuntamento alle 20.00 (Italiane) per una gara 1 da non perdere.

Foto: LPS-Otto-Moretti