Superbike: la Honda ufficializza la propria line-up per il 2022 con Iker Lecuona e Xavi Vierge

Saranno Iker Lecuona e Xavi Vierge i nuovi piloti ufficiali per quanto riguarda il team Honda nel Mondiale Superbike 2022. Una doppietta spagnola per il colosso del Sol Levante, che a quanto pare ha tutte le intenzioni di voltare pagina dopo due anni con poche soddisfazioni nel campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Honda, infatti, era nuovamente sbarcata nel WSBK nella stagione 2020 con Alvaro Bautista e una moto (la Honda CBR1000 RR-R) che, almeno sulla carta a bocce ferme, sembrava dovesse fare immediatamente la voce grossa. I risultati, tuttavia, sono stati alquanto deficitari, specialmente in questa seconda annata e, com’è ben noto, in casa Honda non si corre mai per fare da semplici spettatori.

La decisione della scuderia giapponese, quindi, è stata presa. Addio al pilota nativo di Talavera de la Reina ed a Leon Haslam e dentro una boccata di aria fresca rappresentata dai due piloti iberici. Tra le altre cose, sia Iker Lecuona (22 anni) sia Xavi Vierge (24 anni) provengono dal mondiale dei prototipi, anche se nelle ultime annate hanno corso nel Motomondiale. Il primo chiude la sua esperienza con il team KTM Tech3, mentre il secondo saluta la Moto2 ed il team Petronas Sprinta Racing.

Mentre si sta andando a concludere l’intensissimo Mondiale 2021, con Toprak Razgatlioglu che, sul tracciato di Mandalika, in occasione del Gran Premio di Indonesia del 13-14 novembre, potrebbe chiudere i conti per il primo titolo iridato della sua carriera, si iniziano a comporre le line-up dei piloti della prossima stagione. Honda cambia tutto e vuole rilanciarsi, in salsa iberica. La speranza, ovviamente, è di comporre un binomio che porti lo stesso successo ottenuto con lo spagnolo Marc Marquez in MotoGP, ma non sarà certo facile.

Credit: MotoGP.com Press