Sport invernali. Tutti gli azzurri protagonisti da venerdì a Skipass 2021

Il Salone del turismo e degli sport invernali torna in fiera a Modena con un payoff tutto nuovo: snow must go on, che ricalca il pensiero di tutti, appassionati del mondo neve e addetti ai lavori. Skipass come sempre darà il via alla stagione invernale, quest’anno più che mai attesa da tutti. Da quasi trent’anni Skipass è punto di riferimento per tutto il settore della montagna bianca. un palcoscenico per chiunque abbia un ruolo nel mondo della neve, una cassa di risonanza. Nonché un’occasione per il confronto diretto tra i protagonisti del settore.

«Inutile negare – dice Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere – che il ricordo di quello che è successo l’anno scorso, la cancellazione di Skipass a pochi giorni dall’apertura, è ancora vivido. Ma non è stato altro che un ulteriore stimolo a dare il massimo nell’organizzazione di Skipass 2021. Il Salone aprirà una stagione invernale attesa come mai era successo prima e siamo certi che ne sarà all’altezza. Il ruolo centrale della nostra fiera per operatori del settore e appassionati è ampiamente riconosciuto, abbiamo la responsabilità di essere un punto di riferimento per tutto il mondo della neve e siamo consapevoli che quest’anno è una responsabilità pesante ma non ci spaventa».

Le aree principali che da sempre caratterizzano Skipass sono tutte confermate: l’area FISI, partner fondamentale della fiera modenese, con il suo grande spazio e il suo ricco calendario di iniziative; un’importante presenza di regioni e località turistiche; un’ampia area dedicata ai negozi dove poter fare acquisti. Confermata anche la presenza del Pool Sci Italia con i più importanti brand del settore neve. Sarà una fiera ricca di contenuti, con un programma fitto di eventi che alternerà momenti di intrattenimento a momenti di riflessione e informazione (il programma è online su www.skipass.it ed è in continuo aggiornamento).

Cruciale per l’organizzazione il nodo sicurezza: «I protocolli messi in campo – spiega Momoli – sono quelli firmati per la messa in sicurezza degli ambienti fieristici: obbligo di green pass, mascherina e controllo della temperatura. I biglietti si possono acquistare solo online, in modo da tenere sotto controllo l’affluenza. Ci tengo anche a sottolineare che garantiamo un ambiente green con una costante attenzione all’energia alternativa e all’ingaggio di società di allestimento certificate».

FISI. L’area dedicata alle attività della Federazione Italiana Sport Invernali si conferma il cuore pulsante della fiera, con la presenza dei grandi atleti, la consegna del premio “Atleta dell’anno FISI 2021” (domenica 31, ore 16,00, area Main Events) e tanti appuntamenti di rilievo.

Ci sarà anche quest’anno un riconoscimento per gli sci club che si sono distinti per la loro capacità di coinvolgimento e di attività.

Prevista come sempre la possibilità di rinnovare il tesseramento per la stagione 2021/2022.

TURISMO. Ampio spazio sarà dato alle più importanti aree di turismo invernale del nostro Paese. Località e Regioni saranno presenti per raccontarsi e per portare in fiera pacchetti e offerte dedicate ai visitatori. L’attività in quest’area sarà intensa, con conferenze stampa negli stand, ospiti, eventi di presentazione delle novità della stagione invernale 2021/2022. Uno spazio importante sarà dedicato al padiglione di Emilia – Romagna e Toscana, gestito dall’Apt Servizi, dove sarà presente anche Radio Bruno. Skipass mantiene dunque il suo ruolo di osservatorio privilegiato per chi vuole organizzare una vacanza sulla neve. E non saranno presenti solo offerte per chi ama sciare: oggi parlare di turismo invernale non vuol dire solo sci o snowboard, la montagna offre un ventaglio di possibilità decisamente allargato. Saranno presenti, tra gli altri:

• Emilia-Romagna

• Toscana

• Lombardia

• Piemonte

• Trentino

• Valle d’Aosta

• Comprensorio sciistico 3 Cime

• Carinzia (Austria)

POOL SCI ITALIA. Importante conferma di questo 2021, il Pool Sci Italia, consorzio di aziende produttrici di attrezzature e accessori per tutti gli appassionati di sport invernali, costituito da 25 Marchi fornitori tecnici delle squadre azzurre di sci. La presenza dei più importanti brand della neve che porteranno a Modena i loro prodotti è un’ulteriore testimonianza del valore che Skipass ha per il settore. Ogni marchio avrà uno spazio dove i visitatori potranno confrontarsi con gli esperti e scoprire le ultimissime novità per la stagione che sta per cominciare. Nel villaggio Pool Sci Italia saranno presenti:

• Atomic

• Blizzard

• Dainese

• Dalbello

• Dynastar

• Energiapura

• Fischer

• Gabel

• Gipron

• Head

• Komperdell

• Lange

• Level

• Look

• Marker

• Nordica

• Rossignol

• Salomon

• Tecnica

• Uvex

• Volkl

SKIPASS MATCHING DAY. Anche il B2B trova uno spazio importante a Skipass: ModenaFiere infatti conferma l’appuntamento annuale con Skipass Matching Day, il workshop riservato agli espositori di Skipass che potranno incontrare tour operator, associazioni sportive italiane ed europee, sci club interessati alle loro proposte. Skipass Matching Day è in programma per venerdì 29 ottobre 2021 in modalità virtuale.

SKIPASS PANORAMA TURISMO. Skipass è un punto di riferimento anche per chi lavora nella comunicazione e nel marketing, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano che raccoglie, elabora e fornisce dati, statistiche e informazioni su questa importante filiera dell’economia turistica nazionale. Nel 2010 è infatti stato creato Skipass Panorama Turismo che rappresenta lo strumento primario del settore, a livello nazionale, in grado di fornire la conoscenza e il monitoraggio costante del “fenomeno della montagna bianca italiana”, in tutti i suoi elementi di valore e interesse, ponendosi l’obiettivo di fornire informazioni utili all’intero sistema nazionale. Uno strumento prezioso per tutti gli addetti ai lavori.

Grazie a una serie di rilevazioni effettuate sia nei confronti delle principali 61 destinazioni della montagna bianca italiana, sia attraverso indagini e interviste a praticanti delle discipline invernali e non solo, l’Osservatorio è in grado di fornire gli orientamenti e le tendenze degli italiani, gli indicatori relativamente alle discipline sportive, i nuovi profili dei turisti e dei day user, i trend del prossimo inverno, ecc.

«Ben oltre l’emotività delle persone, – afferma Massimo Feruzzi, responsabile di Skipass Panorama Turismo, riferendosi ai dati emersi quest’anno – emerge chiaramente come il desiderio degli Italiani di soggiornare fuori casa sia estremamente elevato. In questo contesto le destinazioni bianche italiane offrono l’opportunità di trascorrere tempo all’aria aperta, praticando attività sportive in un territorio puro&bianco: un tema, questo, al quale sono sensibili ben 3milioni 680mila nostri connazionali che non hanno mai frequentato la montagna bianca per la pratica sportiva ma che, nell’imminente inverno, saranno attratti da un’offerta di outdoor experience non agonistica. Anche da questo indicatore si comprende come l’inverno 2021/2022 possa davvero essere la stagione del rilancio per un’economia che, in epoca pre-pandemica, fatturava oltre 10 miliardi di Euro e che quest’anno potrebbe ritornare su tali livelli».

INTRATTENIMENTO E AREA ESTERNA. Nei padiglioni e nell’area esterna la fiera darà ampio spazio anche a tante attività dinamiche, tra slackline, pista di sci di fondo, prove di quad, di monopattini e di equilibrio. Assaggi sfiziosi invece nell’area di food truck; curiosa novità di quest’anno: il Ristorante Tirolese. Quest’anno FieraModena si fa promotrice anche di un evento collaterale: Après SKIPASS. Nei giorni 30 e 31 ottobre la sola area esterna della Fiera sarà aperta dalle 19,30 alle 24,00 con ingresso gratuito: food truck e tanto intrattenimento!

TRENTO FILM FESTIVAL. Si rinnova la partnership tra Skipass e Trento Film Festival, la più longeva rassegna internazionale di cinema e culture di montagna. La prossima edizione del festival si terrà dal 29 aprile all’8 maggio 2022 e verrà presentata a Skipass con due “super trailer” che verranno mostrati più volte durante i quattro giorni di fiera.

SCIARE MAGAZINE/RADIO BRUNO. Main media partner della manifestazione sarà, come di consueto, la rivista Sciare, periodico dedicato allo sci con articoli sull’attività agonistica, la tecnica, gli sci club, il fitness, il turismo. Il direttore della rivista, Marco Di Marco, sarà anche il moderatore dell’area Media Village. Tra gli appuntamenti di quest’anno, segnaliamo domenica 31, alle 14,45, la presentazione del libro, Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita di Giorgio Rocca, scritto insieme a Thomas Ruberto, edito da Hoepli. Sul palco saliranno Giorgio Rocca e Thomas Ruberto intervistati da Marco Di Marco. La radio ufficiale di Skipass sarà invece Radio Bruno, che accompagnerà con la sua musica i visitatori della fiera.

BIGLIETTI. I biglietti possono essere acquistati solo ONLINE. Tutte le informazioni a riguardo si trovano sul sito della fiera www.skipass.it/info-e-biglietti/