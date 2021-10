Sport invernali, calendario 18-24 ottobre. Subito sci alpino e short track: programma, orari, tv, streaming

La stagione degli sport invernali sta entrando sempre più nel vivo e questa settimana vedrà prendere il via la Coppa del Mondo di sci alpino, come sempre dal Rettenbach di Soelden, dove si svolgeranno i primi due giganti della stagione nelle giornate di sabato e domenica.

Non solo sci alpino però in questa settimana, poichè freestyle e snowboard saranno di scena con il big air di Chur, in Svizzera, mentre in quel di Verrayes (Aosta) si disputerà la Coppa Italia di skiroll. Dal giovedì alla domenica ci sarà il ritorno della Coppa del Mondo di short track, sulla pista olimpica di Pechino, con Las Vegas che ospiterà lo Skate America di pattinaggio artistico.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 18-24 OTTOBRE

SCI ALPINO

Sabato 23 ottobre – GS femminile Soelden (Aut) – ore 10.00 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, NOW, Discovery+, TIM Vision.

Domenica 24 ottobre – GS maschile Soelden (Aut) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, NOW, Discovery+, TIM Vision.

SNOWBOARD

Sabato 23 ottobre 2021 – Big Air maschile e femminile Chur (Svi) – ore 18.00, diretta tv Eurosport 2, in streaming su Eurosport Player, Sky Go, NOW, Discovery+, TIM Vision.

FREESTYLE

Venerdì 22 ottobre – Big Air maschile e femminile Chur (Svi) – ore 18.00, diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, NOW, Discovery+, TIM Vision.

SHORT TRACK

Giovedì 21 Ottobre – orario ancora da definire: qualificazioni

Venerdì 22 Ottobre – orario ancora da definire: qualificazioni

Sabato 23 Ottobre – ore 8.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m. Semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 24 Ottobre – ore 8.00: quarti di finale, semifinali e finali 1000m. Finali staffette

Diretta streaming sul canale YouTube della ISU.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Skate America

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00 – Short Program coppie e Short Program maschile

Sabato 23 ottobre

Ore 4.00 – Short Program femminile

Ore 9.15 – programma libero coppie e maschile

Domenica 24 ottobre

Ore 2.00 – programma libero femminile

Ore 18.30 – Skating Spectacular

Diretta streaming Eurosport Player, TIM Vision, Discovery+.

Foto: LaPresse