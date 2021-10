Continua la stagione piena di successi per lo sport italiano: agli Europei di sitting volley in corso a Kemer, in Turchia, la Nazionale femminile, reduce dalle Paralimpiadi di Tokyo e vicecampionessa continentale in carica, centra l’approdo in semifinale, dove affronterà la Germania (domani alle ore 16.00), dopo aver battuto per 3-0 la Finlandia.

Primo set sul velluto per le azzurre, vincenti 25-14, seconda frazione punto a punto ma conquistata ai vantaggi dall’Italia per 26-24, terzo parziale combattuto con allungo finale vincente dell’Italia che chiude 25-21 ed avanza al penultimo atto della rassegna continentale.

Nel torneo maschile l’Italia, impegnata nelle semifinali 13°-16° posto, centra il primo successo della manifestazione superando in rimonta la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-16). Gli azzurri domani alle ore 13:30 affronteranno la Georgia per il 13° posto.

Foto: FIPAV