Short track, Arianna Fontana in evidenza nei 1000 metri. Bene le staffette azzurre a Nagoya

Seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di short track che va in archivio a Nagoya (Giappone). Sull’anello di ghiaccio nipponico il programma odierno ha previsto le batterie dei 1000 metri femminili e maschili e le heat delle staffette (donne/uomini), importanti per portare punti nell’ottica della qualificazione alle Olimpiadi Pechino 2022.

Arianna Fontana si è confermata in condizione, dopo le ottime indicazioni del day-1. La campionessa valtellinese si è qualificata ai quarti di finale del chilometro giungendo seconda nella heat 4 con il crono di 1’29″686 alle spalle della coreana Yubin Lee (1’29″546). Segnali confortanti per lei in vista del prossimo turno che la vedrà contrapposta alla leader del ranking Suzanne Schulting. Bene anche l’altra italiana Cynthia Mascitto che è giunta terza (1’31″695) nella batteria vinta proprio dalla neerlandese Schulting (1’31″479).

Restando sul versante femminile buone notizie nella prova a squadre. Fontana, Mascitto, Arianna Sighel e Martina Valcepina si sono classificate seconde nella heat 1 (4’13″242) alle spalle della Corea (4’11″561), staccando il biglietto per le semifinali dove si confronteranno sempre con le coreane, con il Canada e l’Olanda in un penultimo atto non semplice. Tuttavia, è un posizionamento importante in chiave pass a Cinque Cerchi.

Hanno risposto presente anche gli uomini nella staffetta tricolore. Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Pietro Sighel sono giunti in seconda posizione (6’59″371) preceduti dalla Russia (6’58″972) e, come le ragazze, saranno parte delle semifinali. Azzurri che dovranno vedersela nuovamente con i russi, l’Ungheria e la Cina. Poche soddisfazioni nei 1000 metri maschili viste le eliminazioni di Cassinelli, di Sighel (penalizzati) e di Luca Spechenhauser, giunto quinto nella heat n.5.

