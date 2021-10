Una piccola caporetto travolge l’Italia nel gigante di apertura della stagione. Sul ripido ghiacciaio di Solden l’unica azzurra a completare la gara è Sofia Goggia al rientro dall’infortunio, fuori Marta Bassino nella prima frazione così come Federica Brignone nella seconda manche. Vince di misura “Her Majesty” Mikaela Shiffrin sulla Campionessa del Mondo in carica Lara Gut Behrami, Petra Vlhova agguanta il terzo gradino del podio.

Prestazione opaca quella di Federica, apparsa poco brillante fin dall’attacco del muro dopo venti secondi di gara. La valdostana ha provato a rimontare sprigionando i cavalli nella seconda discesa, ma l’inforcata col braccio in un cambio di direzione verso sinistra le ha impedito di concludere la manche. Ci sarà tempo per carburare nei prossimi appuntamenti, il gigante di apertura è sempre una mezza incognita e non vale la pena lanciare campanelli d’allarme prematuri.

Federica ci tiene a rassicurare tutti dopo il violento impatto con il braccio sulla porta: “Ho preso una bella botta ma penso che non sia nulla di grave. E’ un po’ da “rincitrulliti” uscire a tre porte dalla fine, ma sono rimasta agganciata ed il braccio non è scivolato sul palo come avrebbe dovuto.”

La trentunenne al termine della scorsa stagione aveva deciso di staccarsi dal gruppo della Nazionale ed allenarsi a parte, salvo poi tornare sui suoi passi a seguito delle pressioni interne al team. Sulla “maretta” che sta condizionando la squadra Brignone si esprime così: “Penso sia comunque un’ottima cosa allenarsi in tre e che ci sia competizione in casa, da parte mia è stata una scelta obbligata e sono contenta di averla fatta, anche se avrei preferito continuare ad allenarmi con mio fratello, per me era più importante della competizione interna.”

E sui prossimi appuntamenti non manca la fiducia: “Sono convinta che tutto il lavoro che ho fatto quest’estate pagherà, oggi non sono riuscita a mettere in pista il mio potenziale, soprattutto nella prima manche, mentre nella seconda ho sciato meglio ma non ancora come posso. Mi servirà da lezione”

Foto: Lapresse