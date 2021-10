Quando ricomincia il ciclismo? Calendario classiche, Mondiali e grandi giri 2022. Niente Down Under

La lunghissima stagione del ciclismo si appresta alla conclusione, tanti corridori hanno già prenotato le vacanze e le ultime corse si stanno svolgendo in giro per l’Europa. Lo sguardo è rivolto però già verso il prossimo anno: andiamo a scoprire il calendario con tutte le varie corse nel 2022.

La novità è che mancherà il Tour Down Under a gennaio per questioni legate al covid. I primi appuntamenti saranno dunque a febbraio: tra la Spagna e gli Emirati Arabi, con l’UAE Tour, prima corsa World Tour. A marzo occhi puntati sulle prime classiche: Milano-Sanremo su tutte, poi ci si sposterà verso il Belgio. Aprile ricco di corse con Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi ed il ritorno della Parigi-Roubaix, poi a maggio (il 6 la grande partenza) il Giro d’Italia.

Giugno di preparazione per il Tour de France che scatterà il primo luglio. Ad agosto appuntamento con la Vuelta di Spagna in preparazione alle corse di fine stagione (in programma anche gli Europei in Germania). Dal 18 settembre la settimana dei Mondiali in Australia, poi l’8 ottobre la chiusura con il Lombardia, l’ultima Monumento.

CALENDARIO CICLISMO 2022

CORSE WORLD TOUR E CORSE ITALIANE

20-26 febbraio UAE Tour (negli Emirati Arabi Uniti)

26 febbraio Omloop Het Nieuwsblad (in Belgio)

2 marzo Trofeo Laigueglia (in Italia)

5 marzo Strade Bianche (in Italia)

6-13 marzo Parigi-Nizza (in Francia)

7-13 marzo Tirreno-Adriatico (in Italia)

16 marzo Milano-Torino (in Italia)

19 marzo Milano-Sanremo (in Italia)

20 marzo Per Sempre Alfredo (in Italia)

21-27 marzo Vuelta Catalunya (in Spagna)

22-26 marzo Settimana Coppi e Bartali (in Italia)

23 marzo Brugge-De Panne (Belgio)

25 marzo Saxo Bank Classic (in Belgio)

27 marzo Gent-Wevelgem (in Belgio)

27 marzo GP Industria & Artigianato (in Italia)

30 marzo Dwars door Vlaanderen (in Belgio)

3 aprile Giro delle Fiandre (in Belgio)

4-9 aprile Giro dei Paesi Baschi (in Spagna)

10 aprile Amstel Gold Race (nei Paesi Bassi)

12-15 aprile Giro di Sicilia (in Italia)

17 aprile Parigi-Roubaix (in Francia)

18-22 aprile Tour of the Alps (in Italia/Austria)

20 aprile Freccia Vallone (in Belgio)

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi (in Belgio)

26 aprile-1 maggio Giro di Romandia (in Svizzera)

1° maggio Eschborn-Francoforte (in Germania)

6-29 maggio Giro d’Italia (in Italia)

2 giugno Giro dell’Appennino (in Italia)

5-12 giugno Giro del Delfinato (in Francia)

12-19 giugno Giro di Svizzera (in Svizzera)

22-26 giugno Campionati Nazionali

1-24 luglio Tour de France (in Francia)

13-17 luglio Settimana Ciclistica Italiana (in Italia)

30 luglio Classica di San Sebastian (in Spagna)

30 luglio-5 agosto Giro di Polonia (in Polonia)

7-13 agosto Benelux Tour (in Paesi Bassi/Belgio/Lussemburgo)

11-21 agosto Europei (a Monaco, Germania)

19 agosto-11 settembre Vuelta di Spagna (in Spagna)

21 agosto Classica di Amburgo (in Germania)

28 agosto Bretagne-Classic (in Francia)

9 settembre GP de Quebec (in Canada)

11 settembre GP de Montreal (in Canada)

17 settembre Memorial Marco Pantani (in Italia)

18 settembre Trofeo Matteotti (in Italia)

18-25 settembre Mondiali (a Wollongong, Australia)

1° ottobre Giro dell’Emilia (in Italia)

2 ottobre GP Beghelli (in Italia)

3 ottobre Coppa Bernocchi (in Italia)

4 ottobre Tre Valli Varesine (in Italia)

6 ottobre Gran Piemonte (in Italia)

8 ottobre Giro di Lombardia (in Italia)

10 ottobre Coppa Agostoni (in Italia)

12 ottobre Giro del Veneto (in Italia)

13-18 ottobre Tour of Guangxi (in Cina)

16 ottobre Veneto Classic (in Italia)

