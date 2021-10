Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Giada Luppi oro nel singolo Junior, azzurri a bocca asciutta in campo maschile

Si chiude bene la fase Junior ai Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico a rotelle in scena in questi giorni ad Asunciòn (Paraguay). Nella specialità individuale femminile infatti la favoritissima del lotto Giada Luppi ha conquistato per dispersione una meritata medaglia d’oro, dominando in un lungo e in largo in entrambi i segmenti non commettendo mai degli errori di rilievo.

L’atleta seguita da Raffaello Melossi ha stregato la Secretaria Nacional De Deportes confezionando due performance impeccabili, imbastite da salti tripli di qualità e completi di rotazione. Di particolare bellezza il programma libero, contrassegnato da un doppio axel, dalla proficua combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow oltre che dal triplo toeloop singolo e dalla catena realizzata in zona bonus triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop. Sciorinando inoltre due ottime trottole combinate e facendo il vuoto sulle components l’azzurra ha quindi raggiunto per la prima volta l’altissimo totale di 180.10, migliorando dunque di nove punti quanto fatto nella già performance monstre degli Italian Roller Games di Riccione.

Lontanissime le avversarie delle altre Nazioni, anche se in forte crescita. A praticamente sessanta lunghezze di distanza si è posizionata la spagnola Claudia Aguado, quarta nello short e argento finale con 121.39 davanti alla portoghese Mariana Almeida, terza con 117.39 dopo una super rimonta. Scivola invece dal secondo al quarto posto la brasiliana Luiza D’Angelo con 116.11.

Alla grande euforia per il responso della gara femminile si contrappone però in casa Italia una certa preoccupazione in campo maschile, con nessun pattinatore italiano sul podio. I nostri ragazzi, abbandonando le possibilità di medaglia con due short negativi, hanno dovuto cedere il passo alla compagine spagnola, in questo momento davvero di un altro livello. Basti guardare quanto proposto dal vincitore, Lucas Yanez Perez, il quale ha superato senza patemi zona 200 firmando due prove originali, ricchissime di passi e tecnicamente elevate, tanto da raggiungere 215.66 precedendo il compagno di squadra Hector Diez, secondo con 211.10.

A distanza siderale si è poi posizionato l’argentino Donato Mastroianni Vito, bronzo con 167.76. A bocca asciutta quindi Edoardo Parasi, bravo comunque a tentare la risalita pattinando un buon libero ma accontentandosi del quarto posto con 157.72. Settimo infine Alex Chimetto con 134.96.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)