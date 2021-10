Pallanuoto femminile, Mondiali Under 20 2021: Slovacchia-Italia 7-26. Le azzurrine vanno agli ottavi!

La Nazionale italiana under 20 di pallanuoto femminile prosegue con una vittoria il proprio cammino a Netanya, in Israele, dove oggi per i Mondiali 2021 di categoria la selezione del CT Giacomo Grassi batte per 26-7 le pari età della Germania, staccando ufficialmente il pass per gli ottavi.

Partita già decisa nel primo quarto, chiuso sul 6-1, poi l’Italia arriva a metà gara sul 13-4. Le azzurrine controllano senza spingere più di tanto, marcando altre sette reti nella terza frazione, per il 20-6, poi altre sei fino al 26-7 finale. Otto reti per Bettini, cinque per Klatowsky, quattro per Giustini, due per capitan Cergol, Gagliardi e Leone.

Dopo la vittoria odierna l’Italia attende di conoscere il nome dell’avversaria agli ottavi di finale: sfida domani alle 12.30 italiane contro la terza classificata del Girone B, che sarà probabilmente la Francia. In caso di successo le azzurrine incontreranno ai quarti Israele, prima nel Girone C, nella sfida in programma giovedì 14 alle ore 18.00 italiane.

GIRONI E CALENDARIO

Girone A = Grecia, Slovacchia, Italia, Germania

Girone B = Sudafrica, Francia, Olanda, Spagna

Girone C = Israele, Argentina, Serbia, Perù

Girone D = Brasile, Ungheria, Russia, Uzbekistan

1a giornata – 10 ottobre

08.00 Italia-Grecia 6-12

09.30 Slovacchia-Germania 8-12

2a giornata – 11 ottobre

18.00 Germania-Italia 1-20

19.30 Grecia-Slovacchia 32-7

3a giornata – 12 ottobre

12.30 Grecia-Germania 23-3

15.00 Slovacchia-Italia 7-26

Foto: LM-LPS/Marco Todaro