Nuoto, Matthew Sates vince ancora in Coppa del Mondo a Kazan. Kamminga e Chalmers in evidenza

E’ andata in archivio la prima giornata della quarta e ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta presso l’Aquatic Palace di Kazan, sede nella quale si disputeranno anche gli Europei dal 2 al 7 novembre.

Si è tanto parlato del talento del sudafricano Matthew Sates e il 18enne si è confermato anche quest’oggi nella piscina russa, aggiudicandosi la prova dei 400 stile libero con l’ottimo tempo di 3’38″28 a precedere un Danas Rapsys costretto ancora una volta a a cedere il passo al suo più giovane avversario. Una prestazione considerevole che promette cose interessanti nei misti per quanto riguarda Sates.

Una giornata nella quale l’americano Tom Shields ha dettato legge nuovamente nei 100 farfalla in 49″20, mentre l’Australia ha fatto la voce grossa grazie ai suoi due assi, Kyle Chalmers ed Emma McKeon: il primo ha avuto la meglio sul russo Vladimir Morozov nella sfida dei 50 stile libero con il crono di 20″68 (record australiano) rispetto al 29″81 del padrone di casa; la pluricampionessa olimpica nella medesima specialità ha posto il proprio marchio in 23″53, precedendo la connazionale Wilson (23″94) e confermandosi leader al femminile nella classifica generale di Coppa.

Per quanto concerne gli altri risultati da segnalare, il giapponese Daiya Seto ha toccato la piastra per primo nei 100 misti in 51″29, battendo di appena due centesimi l’idolo di casa Kliment Kolesnikov (51″31), mentre i Paesi Bassi si sono messi in luce con la solita Kira Toussaint vittoriosa nei 50 dorso in 25″87 e con Arno Kamminga che ha fatto suoi i 100 rana in 55″82.

