Nuoto, le stelle degli Europei vasca corta Kazan: Kolesnikov e Rylov guidano i russi, Milak vuol impressionare

Il conto alla rovescia sta procedendo velocemente e il primo appuntamento importante a livello internazionale sta per cominciare in questo triennio che ci porterà alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Saranno gli Europei di nuoto a Kazan (Russia) il primo evento della serie per gli atleti in piscina. Dal 2 al 7 novembre nuotatori e nuotatrici si cimenteranno in questa competizione e a non molto dall’inizio della rassegna non è chiaro chi ci sarà e chi no. Il calendario particolarmente fitto, con la ISL che entra nelle fasi più delicate, ha costretto i primattori della vasca a fare delle scelte.

Da questo punto di vista si può scommettere che la Russia padrona di casa si presenterà con tanta voglia di fare bene, vista la bontà del proprio roster. Una compagine nella quale le figure di Kliment Kolesnikov e di Evgeny Rylov, atleti di livello assoluto nel dorso e Kolesnikov anche nello stile libero, possono trascinare l’intera squadra. Spetta infatti alla selezione russa il ruolo di favorita per svettare nel medagliere, contendendo magari all’Italia la palma di miglior squadra del lotto.

In questo contesto ancora non chiarissimo, si conoscono anche le mire dell’Ungheria. La squadra magiara ha tra le sue fila uno dei nuotatori che rischia di essere il personaggio dell’intera manifestazione. Ci si riferisce a Kristof Milak, campione olimpico dei 200 farfalla e primatista mondiale di questa distanza, nonché interprete sempre più convincente dello stile libero. Su di lui convergeranno tante delle attenzioni del pubblico in attesa di capire quale sarà l’entry-list ufficiale dell’appuntamento.

Foto: LaPresse