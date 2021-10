Nuoto, Kyle Chalmers stabilisce il record del mondo dei 100 sl in vasca corta

Fuochi d’artificio nella seconda giornata della quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia). L’Aquatic Palace è stato teatro di gare di altissimo livello che vale la pena raccontare.

In primis, i 100 stile libero maschili e la prestazione dell’australiano Kyle Chalmers. Ebbene, il campione ‘aussie’ è stato capace di migliorare lo storico primato del mondo del francese Amaury Leveaux (44″94) stabilito a Fiume (Croazia) nel 2008 quando ancora era presenti i costumi ‘gommati’. Con una distribuzione semplicemente sensazionale (21″40-23″44), Chalmers ha toccato la piastra con il crono di 44″84 aprendo letteralmente le acque.

Delle avvisaglie c’erano già state a Doha dove l’australiano ottenne il terzo tempo all-time di 45″03 e oggi è arrivato il colpo. Niente da fare per la truppa russa che si è dovuta accontentare del secondo posto con Vladimir Morozov (46″32), del terzo con Kliment Kolesnikov (46″35) e del quarto con Vladislav Grinev (46″58). Quinta posizione in 46″77 per il talentuoso rumeno David Popovici. Russia che comunque ha fatto la voce grossa, visti i successi di Aleksei Rtishchev (14’47″27) nei 1500 sl, di Pavel Samusenko (22″90) nei 50 dorso e di Yuliya Efimova nei 100 rana (1’04″54).

Grande crono anche del giapponese Daiya Seto nei 200 misti, a segno in 1’50″66 (record di Coppa), precedendo il giovane e forte sudafricano Matthew Sates (1’52″32). Ancora vittorie poi per l’olandese Kira Toussaint nei 100 dorso in 55″42 e per l’americano Tom Shields nei 200 delfino in 1’52″42.

Foto: LaPresse