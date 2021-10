Quella 2021 è per Jannik Sinner una stagione da incorniciare, con quattro titoli messi in bacheca e delle possibilità concrete di arrivare alle Finals di fine anno, lottando forse proprio fino all’ultima settimana contro il polacco Humbert Hurkacz ed il norvegese Casper Ruud per un posto a Torino.

Il tennista altoatesino, che da lunedì sarà in top-10 mondiale, ha tuttavia già conquistato l’accesso alle Finals, quelle NextGen di Milano, dove attualmente occupa la prima posizione della Race con uno scarto di 500 punti sul canadese Felix Auger-Aliassime, anche lui in lizza per il Masters dei più grandi. Ma Jannik sarà a Milano? Ad oggi sembra abbastanza difficile.

L’obiettivo di Sinner è sicuramente quello di partecipare alle Finals di Torino e per farlo sta prendendo parte a tutti gli ultimi tornei dell’anno, cosa che potrebbe tenerlo fuori dalle NextGen di Milano. L’azzurro sarà impegnato la prossima settimana nel Master 1000 di Parigi-Bercy, e proprio il torneo francese definirà il programma di Jannik.

In caso di matematica qualificazione nella Race, infatti, l’altoatesino potrebbe partecipare alla rassegna di Milano (ma non è affatto scontato), mentre qualora non dovesse riuscire a staccare il pass avrà bisogno di un’altra settimana ed altri punti da conquistare nell’ATP 250 di Stoccolma.

Tuttavia, per ottenere certezza matematica, Sinner dovrà spingersi molto avanti a Parigi e sperare che i diretti concorrenti non facciano altrettanto; due eventi non semplicissimi da realizzare insieme e che vedono assottigliarsi le speranze di vedere il talento di San Candido in entrambe le Finals.

Una situazione simile la sta vivendo anche il canadese Felix Auger-Aliassime, secondo nella Race NextGen e ancora matematicamente in corsa per il torneo di Torino, anche se potrà sperare solamente in caso di exploit a Parigi-Bercy. Già qualificato alle Finals NextGen un altro italiano, Lorenzo Musetti, con il fenomeno diciottenne spagnolo Carlos Alcaraz che punterà a vincere in quel di Milano.

CLASSIFICA NEXT GEN RACE TO MILANO

1 Jannik Sinner 2,845

2 Felix Auger-Aliassime 2,330

3 Carlos Alcaraz 1,274

4 Sebastian Korda 1,175

5 Jenson Brooksby 1,004

6 Lorenzo Musetti 906

7 Brandon Nakashima 743

8 Juan Manuel Cerundolo 717

9 Sebastian Baez 656

10 Holger Vitus Nodskov Rune 633

