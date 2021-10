NASCAR, ultima chance per il Championship 4

Nuovo week-end di verdetti per la NASCAR Cup Series che in quel di Martinsville si prepara per eleggere i piloti che si contenderanno il titolo 2021 in quel di Phoenix (Arizona) tra poco più di una settimana.

La mitica pista situata nello Stato della Virgina accoglie l’ultima ‘Elimination Race’ dei NASCAR Playoffs, la più importante visto che si tratta della ‘semifinale’. Il ‘Round of 8’ sta per volgere al termine ed al momento sono ancora 3 i posti disponibili per la finalissima nel deserto di Avondale.

L’impianto di questo fine settimana è speciale. La pista, edificata nel 1947, è la più corta dell’intero calendario con una superficie mista tra asfalto e cemento, situato nelle curve che hanno una pendenza non superiore ai 12° di banking.

A Martinsville tutto può succedere, una pista in cui sono tantissimi gli episodi che hanno fatto la storia della Cup Series. L’ultimo acuto di Jeff Gordon o l’incidente tra Matt Kenseth e Joey Logano sono solo due dei recenti avvenimenti che hanno contraddistinto la gara autunnale all’interno della ‘The Paperclip’ (il soprannome con cui viene indicato questo catino che ha la forma di una graffetta).

Denny Hamlin detiene il record di affermazioni tra i piloti presenti nei Playoffs iscritti alla ‘Xfinity 500’, il nome ufficiale di questa competizione. Il #11 del Gibbs Racing si è imposto nel 2009 e nel 2010, mentre sono altri quattro i protagonisti che sono entrati almeno una volta nella ‘victory lane’ che meritano una citazione. Kyle Busch #18 vinse nel 2017, Joey Logano #22 si impose nel 2018 al termine di una bellissima battaglia con Martin Truex Jr #18 che trionfò l’anno seguente. Occhi puntati anche su Chase Elliott #9 , a segno nel 2020.

Al momento Ryan Blaney (-1), Martin Truex Jr (-3), Brad Keselowski (-6) e Joey Logano (-26) sono virtualmente out dalla lotta per il titolo 2021. Tutto può cambiare visto che, lo ricordiamo, un singolo successo prescrive automaticamente l’accesso alla fase successiva del campionato che in questo caso è la finale.

Foto: LaPresse