NASCAR, Martinsville Speedway 2021: programma, orari, tv, streaming

Manca sempre meno alla terza ed ultima ‘Elimination Race’ dei NASCAR Playoffs, penultimo atto della Cup Series 2021. La famosa categoria statunitense si prepara per tornare nel catino di Martinsville per eleggere coloro che nel fine settimana del 7 novembre si contenderanno il titolo in quel di Phoenix (Arizona).

La manifestazione di questo week-end è una delle più imprevedibili dell’intera stagione. Tutti possono vincere nel famoso impianto, il più corto dell’intero calendario con i suoi 0.847 metri (equivalenti a mezzo miglio). Non c’è quindi un vero favorito per questa manifestazione che negli anni ha regalato pagine indelebili della Cup Series.

Sono ancora 3 i posti disponibili per il ‘Championship 4’ dopo l’appuntamento di settimana scorsa in Kansas. Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5) ha strappato il primo pass per l’Arizona imponendosi in Texas ed al momento è l’unico ad aver già certo la possibilità di contendersi il titolo.

Il via della competizione è previsto per le 20.00 italiane, la gara si svolgerà sulla distanza dei 500 giri. La penultima corsa della Cup Series dovrebbe essere proposta in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre attraverso la piattaforma SiMotori). In alternativa gli appassionati potranno assistere alla gara tramite ‘NASCAR Track Pass‘, servizio a pagamento messo a disposizione dagli organizzatori.

PROGRAMMA NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE

Domenica 30 ottobre

Gara – Ore 20.00

NASCAR CUP SERIES IN TV

Diretta TV su Sporitalia (SiMotori) – in base al palinsesto

Diretta streaming tramite NASCAR Track Pass (a pagamento)

Foto: LaPresse