NASCAR, Kansas: nuovo dominio per Kyle Larson

Nuova giornata perfetta per Kyle Larson che si conferma il padrone della NASCAR Cup Series 2021. Il #5 di Hendrick Motorsport firma il primo acuto in carriera in Kansas, il nono in questa magica stagione che gli ha già concesso un posto certo nel ‘Championship 4’.

La prova autunnale in quel di Kansas City è iniziata sotto le insegne del portacolori di Chevrolet, il migliore per l’ennesima volta in un catino da un miglio e mezzo. La gara è stata subito interrotta dopo soli 12 passaggi in seguito all’arrivo della pioggia.

Al restart si è riaperta la battaglia per il primato con Larson sempre al comando. Il primo colpo di scena è arrivato pochi giri più tardi con un problema alla posteriore sinistra per Kyle Busch. Il due volte campione della serie è finito contro le barriere all’uscita di curva 2, un crash che potrebbe incidere pesantemente nella lotta al titolo dell’alfiere di Gibbs Racing #18.

Il protagonista della ripartenza è stato Chase Elliott. Il #9 di Hendrick Motorsport è balzato terzo alle spalle del teammate William Byron #24 e di Larson. Problemi nel frattempo ad una ruota anche per Brad Keswlowski (Penske #2), a muro come Busch all’uscita di curva 2. Il campione 2012, ancora presente nei Playoffs, è stato relegato in fondo al gruppo alle spalle dell’alfiere di Toyota.

Il Kansas Speedway non ha risparmiato neanche Martin Truex Jr (Gibbs #19), in crisi per un problema come accaduto per Keselowski e Ky. Busch. Difficoltà anche per Ryan Blaney (Penske #12), presente nella parte alta del gruppo per gran parte della Stage 1.

Kyle Larson, dopo aver conquistato il primo ‘traguardo volante’, ha guidato i primi passaggi della Stage 2. La lotta è entrata nel vivo con Elliott #9 e Kevin Harvick (Haas #4) all’attacco del californiano. Il georgiano ha preso il comando, mentre il #4 del gruppo ha dovuto cedere nuovamente a Larson.

A 54 passaggi dalla fine della seconda frazione un nuovo contatto con le barriere di curva 2 ha tolto dai giochi Kyle Busch che provava disperatamente a rimontare. Il nativo di Las Vegas ha perso 5 giri dalla testa della corsa, un risultato che lo mette a rischio eliminazione alla vigilia del round di Martinsville.

Hendrick Motorsport ha ripreso presto le redini della corsa con William Byron che ha vinto la Stage 2, davanti al sempre presente Larson. Il #5 del gruppo ha stabilito con oltre 2.300 giri al comando nel 2021 un nuovo importante record che apparteneva a Jeff Gordon. Dal 2001 nessuno aveva mai superato questa soglia di passaggi al vertice.

Lo strapotere di Chevrolet è stato messo in discussione nei minuti successivi dai decisi attacchi di Tyler Reddick (RCR #8) e Kurt Busch (Ganassi #1). L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ed il vincitore della Cup Series 2004 si sono nuovamente arresi a Byron che con un nuovo attacco si è riportato in vetta, mentre Brad Keselowski perdeva posizioni per un nuovo problema tecnico.

Dopo un’altra caution, il restart ha visto l’uscita di scena di Ryan Blaney (Penske #12) violentemente a muro all’uscita di ‘Turn 2’. I colpi di scena non sono mancati fino alla bandiera a scacchi con Larson che ha dovuto vedersela con Elliott per il successo. Il campione 2020 ha provato in tutti i modi a ricucire il gap con il teammate senza riuscire nel proprio intento.

Nessuno raggiunge Larson in finale, tutto resta ancora incerto alla vigilia dell”Elimination Race del ‘Round of 8’. Sette piloti ancora in lizza per il titolo, dalla settimana prossima ne resteranno solo quattro per il Championship Decider di Phoenix.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES KANSAS (PHOENIX)

1 #5 Kyle Larson (P) +0 LEADER 2 #9 Chase Elliott (P) +3 +03.619 3 #4 Kevin Harvick +8 +04.790 4 #1 Kurt Busch +9 +06.735 5 #11 Denny Hamlin (P) +1 +07.113 6 #24 William Byron +3 +08.905 7 #19 Martin Truex Jr. (P) +0 +09.353 8 #20 Christopher Bell +2 +10.109 9 #22 Joey Logano (P) −1 +11.488 10 #3 Austin Dillon +4 +13.591 11 #48 Alex Bowman +14 +15.134 12 #17 Chris Buescher +9 +17.198 13 #42 Ross Chastain +11 +18.390 14 #23 Bubba Wallace +13 +21.121 15 #99 Daniel Suarez +1 +23.387 16 #34 Michael McDowell +2 1 LAP 17 #2 Brad Keselowski (P) −14 1 LAP 18 #41 Cole Custer +4 1 LAP 19 #14 Chase Briscoe # +0 1 LAP 20 #96 * Parker Kligerman(i) +20 1 LAP 21 #37 * Ryan Preece +11 2 LAPS 22 #8 Tyler Reddick −10 2 LAPS 23 #21 Matt DiBenedetto −8 2 LAPS 24 #47 Ricky Stenhouse Jr. +4 2 LAPS 25 #7 Corey LaJoie −2 4 LAPS 26 #10 Aric Almirola −6 4 LAPS 27 #6 Ryan Newman +4 4 LAPS 28 #18 Kyle Busch (P) −24 6 LAPS 29 #43 Erik Jones −12 7 LAPS 30 #78 BJ McLeod(i) −4 8 LAPS

Foto: LaPresse