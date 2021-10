Fim e Dorna portano a compimento un passo decisivo per la sicurezza in pista delle categorie “inferiori” del Motomondiale: in Moto3 e Moto2 infatti verranno introdotti i limiti d’età e di numero di partecipanti alle gare.

Moto3 e Moto2: regole generali relative ai limiti d’età – L’età minima per prendere parte a una qualsiasi gara del Motomondiale in qualsiasi classe verrà portata da 16 a 18 anni a partire dal 2023.

Eccezioni – Il vincitore del campionato iridato Fim Moto3 Junior e/o del Red Bull MotoGP Rookies Cup potrà scendere in pista in Moto3 a 17 anni; solo per il 2023, la nuova età minima non riguarderà i piloti già impegnati nel 2022 nel Mondiale di Moto3.

Moto3 e Moto2: il numero di partecipanti – Come riporta l’Ansa, nel 2022 e nel 2023 il numero di piloti in pista in ogni serie sarà limitato. Inoltre, entreranno in vigore nuovi limiti di età per ogni classe, serie o campionato.

Dal 2022 i Talent Cup come le European, British, Northern e Asia Talent Cup, ma anche le serie pre-Moto3, rispetteranno l’età minima di 13 anni e ci sarà un massimo di 30 concorrenti su ogni griglia. L’età minima per i partecipanti alla Red Bull MotoGP Rookies Cup sarà alzata a 14 anni, quella del FIM Moto3 Junior World Championship nel FIM CEV Repsol da 14 a 15 anni. Sarà consentito un massimo di 32 concorrenti in ogni gara. In Superbike, inoltre, la classe SuperSport300 vedrà il suo limite anagrafico alzarsi da 15 a 16, con la griglia di partenza composta al massimo da 32 riders.

Foto: Lapresse